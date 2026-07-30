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Токът за бизнеса поскъпва с 11,02 процента за утре

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Цената на тока достигна 124,75 лева без ДДС за мегаватчас при доставка на 31 юли. Снимка: Pixabay

Електроенергията за българския бизнес ще бъде с 11,02 процента по-скъпа утре спрямо днешния ден. Средната цена в сегмента „Ден напред" на Българската независима енергийна борса достигна 124,75 лева без ДДС за мегаватчас при доставка на 31 юли.

Вчера борсата затвори при средна цена от 112,37 лева за мегаватчас.

Пиковата електроенергия за часовете между 09:00 и 20:00 ч. е изтъргувана при средна цена от 92,08 лева за мегаватчас. Цената на извънпиковата енергия за периодите от 01:00 до 08:00 ч. и от 21:00 до 24:00 ч. е средно 157,42 лева за мегаватчас.

Продадени са общо 113 082,05 мегаватчаса електроенергия, показват данните на БНЕБ.

В сегмента „В рамките на деня" среднопретеглената цена на 60-минутните продукти към момента е 97,37 лева без ДДС за мегаватчас. При 15-минутните продукти тя е 103,97 лева без ДДС за мегаватчас.

Цената на тока достигна 124,75 лева без ДДС за мегаватчас при доставка на 31 юли. Снимка: Pixabay

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