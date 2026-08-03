ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мигрант пренесъл в куфар тялото на убитата британк...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23309982 www.24chasa.bg

Жегата зад волана е опасна, колкото и алкохолът

Георги Луканов

[email protected]

604
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Жега СНИМКА: Pixabay

Жегата зад волана крие рискове, като при шофирането след употреба на алкохол, предупреждава Ари Вроге, заместник-председател на Асоциацията за интереси на шофьорските училища (VRB) в Нидерландия.

Според експерта, дори климатикът в купето да създава усещане за комфорт, продължителното излагане на високи температури прогресивно намалява концентрацията на водача.

Опасностите се засилват при липса на достатъчно течности, което води до дехидратация. Основният проблем е, че шофьорите разпознават признаците на умора твърде късно. Честото мигане за запазване на фокус, постоянните дребни корекции на волана и забавеното отчитане на пътната обстановка са ясни сигнали, че времето за реакция вече е критично спаднало.

Вроге подчертава, че макар причините да са различни, крайният ефект от прегряването на организма е идентичен с този от алкохолното опиянение - по-бавни реакции на пътя и силно занижена бдителност. И препоръчва почивка на всеки два часа каране.

Жега СНИМКА: Pixabay
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво