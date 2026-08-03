Жегата зад волана е опасна, колкото и алкохолът

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Жегата зад волана крие рискове, като при шофирането след употреба на алкохол, предупреждава Ари Вроге, заместник-председател на Асоциацията за интереси на шофьорските училища (VRB) в Нидерландия.

Според експерта, дори климатикът в купето да създава усещане за комфорт, продължителното излагане на високи температури прогресивно намалява концентрацията на водача.

Опасностите се засилват при липса на достатъчно течности, което води до дехидратация. Основният проблем е, че шофьорите разпознават признаците на умора твърде късно. Честото мигане за запазване на фокус, постоянните дребни корекции на волана и забавеното отчитане на пътната обстановка са ясни сигнали, че времето за реакция вече е критично спаднало.

Вроге подчертава, че макар причините да са различни, крайният ефект от прегряването на организма е идентичен с този от алкохолното опиянение - по-бавни реакции на пътя и силно занижена бдителност. И препоръчва почивка на всеки два часа каране.