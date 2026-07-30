Изведоха 17 деца от хотел в Равда, ресторантът му предлагал храни с изтекъл срок

По инициатива на Министерството на туризма контролните органи следят за условията за настаняване, категоризацията на обектите, безопасността на храните, спазването на здравните и хигиенните изисквания и туристическото законодателство

17 деца са изведени от хотел в Равда. При проверка на министерството на туризма, КЗП и БАБХ в ресторанта на частния туристически обект били открити храни с изтекъл срок на годност, както и продукти без документи за произход.

Продължават проверките на детските лагери по българското Черноморие, инициирани от Министерството на туризма. При поредна инспекция днес представители на Министерството, Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, Регионалната здравна инспекция и органите на МВР разкриха сериозни нарушения в частен туристически обект в Равда, където са настанени деца. Проверени бяха условията за настаняване, категоризацията на обекта, безопасността на храните, спазването на здравните и хигиенните изисквания и туристическото законодателство. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

В ресторанта към хотела са констатирани храни с изтекъл срок на годност, както и продукти без документи за произход. Продължават действията по изземването на храните и предприемането на предвидените административни мерки. Заради установените нарушения от обекта бяха изведени 17 деца на възраст между 10 и 14 години от софийски спортен клуб.

Съвместните контролни действия по Северното и Южното Черноморие започнаха на 29 юни. До момента са проверени 19 места за настаняване на организирани ученически групи и детски лагери. Установените несъответствия са довели и до допълнителни проверки, тъй като в организирането на детските пътувания участват туроператори, превозвачи, места за настаняване, доставчици на храна и кетъринг компании.

„Проверките показват, че в по-голямата част от обектите се осигуряват подходящи условия за децата. Когато обаче бъде установен риск за тяхното здраве или безопасност, институциите реагират незабавно и без компромис", заяви директорът на дирекция „Контролна и инспекционна дейност" в Министерството на туризма Иван Виделов.

Съвместните проверки ще продължат и след активния летен сезон, като ще обхващат зелени училища и зимни лагери.