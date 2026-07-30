АЕЦ „Козлодуй“ въведе мерки заради ниското ниво на Дунав, двата блока работят по график

АЕЦ „Козлодуй" е предприела мерки за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности заради рекордно ниското ниво на река Дунав, съобщиха от централата за БТА. От началото на юли е създадена специална работна група за управление на ситуацията, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на реката. Поддържа се постоянна комуникация с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" за проследяване на тенденциите в изменението на нивото.

Според информацията измерените през последните дни стойности са най-ниските за последните десетилетия. Причина за това са поредицата от горещи вълни и минималните количества валежи в Западна и Централна Европа, където се намира основната част от водосборния басейн на Дунав.

По инициатива на министъра на енергетиката Ива Петрова е осъществен контакт с министъра на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс „Джердап" нивото на р. Дунав след АЕЦ „Козлодуй" да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на централата. Хидроенергийният комплекс „Джердап", съвместно с хидроенергийната система от румънска страна, се експлоатират в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за експлоатация, подписана през 1998 г. от правителствата на Сърбия и Румъния, както и при условията, определени в разрешителното за водоползване.

От АЕЦ „Козлодуй" уточняват, че водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, а не за охлаждане на ядрените реактори. Посочва се още, че постоянното водоподаване се осигурява от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив и проектирана въз основа на стогодишни проучвания на нивото на реката. Пред съоръжението функционира автоматизирана система за непрекъснато измерване на нивото.

Министерството на енергетиката е в постоянна координация и с Електроенергийния системен оператор. Към момента двата енергоблока на АЕЦ „Козлодуй" работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство.

Преди ден, заради ниските нива на водата на р. Дунав, спря работа първи реактор на румънската АЕЦ "Черна вода". Един от четирите реактора на АЕЦ „Пакш" в Унгария също бе спрян.