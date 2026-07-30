Ниското ниво на Дунав спря ферибота при Оряхово, затрудни риболова и наложи специални мерки в АЕЦ „Козлодуй", установи проверка на БТА. Вече три седмици фериботният комплекс при Оряхово не работи заради ниското ниво на реката. Според представители на комплекса подобни прекъсвания е имало и през предишни години, но толкова ниско ниво на реката досега не е било отчитано. „Като спиране сме имали и друг път – най-много около месец. Но като ниво толкова нисък Дунав не сме имали никога", казаха от ферибот „Оряхово - Бекет".

Според предоставената информация по-сериозните проблеми са започнали през 2024 г., но и през 2022 г. фериботът е спрял работа за около месец. След това е извършено драгиране на дъното, което е позволило комплексът да работи и при по-ниски водни нива. През последните години периодите на маловодие настъпват все по-рано. Ако преди затрудненията са били в разгара на лятото, тази година работата е спряла още на 10 юли. Няма го и пролетното показване на виното на реката - преди то е достигало пет-шест метра над кота 0, но през тази пролет било едва около два метра.

Прогнозите са през следващите дни нивото да продължи да се понижава, макар и по-слабо от досега, като надеждите са след средата на август да има валежи в района и в горното течение на Дунав, които да доведат до повишаване на нивото и до възстановяване на фериботната връзка до края на месеца.

Данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав показват, че през последните 24 часа нивото при Оряхово е останало без промяна, след като ден по-рано е отчетен спад от два сантиметра. За по-малко от месец при Оряхово е регистриран един от най-големите спадове по българския участък на реката – 76 сантиметра. Измерената температура на водата днес е 26,3 градуса – една от най-високите по течението на Дунав в българския участък.

Ниското ниво се отразява и на риболова, каза за БТА кметът на оряховското село Долни Вадин Иван Спасов. По думите му рибата се е изтеглила към по-дълбоките и по-хладни части на реката и крайбрежният риболов на практика е спрял.

„Няма никаква риба. Отива навътре в реката, където водата е по-хладна, затова не стои край брега", посочи Спасов. Той допълни, че повече от 40 години е край Дунав, но не помни реката да е била с толкова ниско ниво. По думите му заради маловодието са се появили сухи участъци и острови, които досега не е виждал.

Заради ниското ниво на реката в АЕЦ „Козлодуй" още в началото на юли е сформирана специална работна група за управление на ситуацията и се изпълнява програма с всички необходими мерки за гарантиране на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности. Според информацията на АЕЦ „Козлодуй" измерените през последните дни стойности на реката са най-ниските за последните десетилетия. Основните причини са поредицата от горещи вълни и минималните количества валежи в Западна и Централна Европа, където се намира по-голямата част от водосборния басейн на Дунав.