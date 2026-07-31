Умните електромери ще струват 219 млн. евро, вдигат цената на тока от 0,66 до над 2%

Общо ще се сменят 3,3 млн., най-много са в Северна и Западна България

Смяната на 3 318 081 електромера с умни в България в следващите пет години - от 2027 до 2031 г., ще струва 219 млн. евро и ще вдигне цената на тока от 0,66 до 2,20%.

Това са изчислили експертите на КЕВР в анализ за разходите и ползите от инсталирането на интелигентни уреди за измерване на потреблението на ток на 15 минути при битови потребители. Той

ще служи като база за цените на тока в следващия регулаторен период

Най-много електромери за подмяна - 1 486 081, има при “Електроразпределителни мрежи Запад” - дружеството, което разпределя електроенергия в Западна България. Това ще струва над 98 млн. евро, или по 19,6 млн. на година. “Електроразпределение Север” - дружеството на “Енерго Про”, което разпределя тока до контакта в Северна България, има да подменя 1 332 000 уреда, което ще струва близо 88 млн. евро, или по 17,6 млн. на година. Най-малко електромери за подмяна - 500 000, има при “ЕРП Юг” на ЕВН. Политиката на австрийската компания от години е при подмяна новите уреди да са умни. Разходът при тях е 33 млн. евро, или по 6,6 млн. на година.

Сметката показва, че 85% от устройствата за подмяна са на териториите на “Електроразпределителни мрежи Запад” и “Електроразпределение Север”.

Енергийният регулатор е изчислил и разхода при абонат. Така едно устройство с доставка и монтаж и с информационната система

ще струва малко над 66 евро

Нормата на възвръщаемост е определена на 7%, като за трите оператора ефектът е 46 млн. евро за петте години. За същото време амортизациите са близо 94 млн. евро. Сумирано, сумата от възвръщаемостта и амортизациите прави 139,96 млн. евро.

Въпреки че електромерите са на ерепетата, то въпросната инвестиция в интелигентни уреди, които да отчитат на 15 минути потреблението на ток в апартаментите и къщите, ще бъде платена с цената на мрежовите услуги от потребителите. КЕВР е

пресметнала и процента на увеличение на крайната цена

на тока по години. Така за “ЕРМ Запад” от 2027 г. увеличението започва с 0,23%, за да стигне през 2031-а до 1,54 на сто. При “ЕРП Север” увеличението е най-голямо, започва от догодина с 0,37% до 2,29 на сто на петата година. Най-малко е увеличението в Южна България, където оперира ЕВН. То е 0,09% през 2027 г-. до 0,66 на сто през 2031-а.

Сметките са направени при 23,75% дял на мрежовия компонент, в който влиза тази инвестиция. При средномесечна сметка от 35 евро ефектът към 2031 г. на подмяната на електромерите с умни е 0,54 евро за Западна България, 0,23 евро за Южна и 0,80 евро за Северна.

Енергийният регулатор заключва, че към 2031 г. количествената рамка показва ориентировъчен ефект върху цените от около 1,54% за “Електроразпределителни мрежи Запад”, 0,66% за “Електроразпределение Юг” и 2,29% за “Електроразпределение Север”.

КЕВР прави анализ, че тези интелигентни електромери дават възможност за различни тарифи в различните периоди на денонощието, както и за възможности за управление на потреблението в дома - от термопомпи, климатици през печки, перални и сушилни до осветление.