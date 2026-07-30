Пулев задейства научноизследователската лаборатория между "Ел Би Булгарикум" и "Мейджи" след 2 години забавяне

След 2 години забавяне съвместната лаборатория за научноизследователска и развойна дейност между държавното дружество „Ел Би Булгарикум" и японската компания „Мейджи" трябва да бъде готова до края на тази година.

"Ще ускорим в максимално спешен порядък нашето взаимодействие, така че да се поздравим след няколко месеца с един успешно завършен проект". Това обеща вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с Бунджиро Яо, президент и представляващ директор на японската корпорация „Мейджи" в министерството.

Успешната реализация на проекта ще допринесе за развитието на научните изследвания, технологичния трансфер и индустриалното сътрудничество между България и Япония и ще задълбочи двустранното икономическо партньорство. Съвместната лаборатория ще даде възможност за провеждането на нови научни изследвания, които ще предоставят още по-солидни доказателства за здравословните ползи на българското кисело мляко и ще допринесат за популяризирането му в световен мащаб. В рамките на проекта ще бъдат разработени и нови закваски за българско кисело мляко, които ще осигурят значително конкурентно предимство на „Ел Би Булгарикум" и ще затвърдят водещата позиция на компанията в развитието на иновативни млечнокисели продукти.

Пулев припомни, че при посещението на Румен Радев, в качеството му на президент през 2025 година, са провели поредица от срещи с представители на японското правителство, бизнеса и научните среди. „Подписаха се документи, които издигнаха нашето приятелство и дипломатическите ни отношения на стратегическо ниво", посочи вицепремиерът.

Всъщност за пръв път за лабораторията се заговори през 2023 г., когато двете компании подписаха писмо за намерение. Договор се подписа през следващата 2024 г. при Петко Николов като служебен министър на икономиката. Очакванията бяха, че лабораторията ще е готова до края на 2025 г. След това срокът се удължи до средата на 2026 г.

Сега Пулев има амбицията да завърши процеса. Той е уверил японските партньори в пълната подкрепа на българската държава за успешното приключване на проекта за съвместна лаборатория.

По-рано през деня представителите на "Мейджи" се срещнаха и с премиера Румен Радев.

И, че е впечатлен от всички възможности от гледна точка на иновации, технологичен трансфер и индустриално сътрудничество в приоритетни области от общ интерес.

Пулев подчерта, че партньорството между „Ел Би Булгарикум" и „Мейджи" е един устойчив мост между двете държави. „Благодарение на вас и на усилията на вашия екип българският бранд присъства във всеки японски дом", обърна се той към президента на японската корпорация.

Президентът и представляващ директор на „Мейджи" Бунджиро Яо подчерта, че продуктът „Meiji Bulgaria Yogurt" заема специално място в портфолиото на компанията и е символ на дългогодишното партньорство между двете страни, съобщават още от икономическото министерство.

По думите му това е единственият продукт, който има правото да носи името на държава в своето наименование благодарение на специален лицензионен договор и защитена търговска марка, а съвместната научноизследователска лаборатория ще надгради съществуващото сътрудничество между „Мейджи" и „Ел Би Булгарикум".

На срещата присъстваха още заместник-министрите на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова и Красимир Якимов, извънредният и пълномощен посланик на Република България в Япония Мариета Арабаджиева, посланика на Япония у нас Чикахиса Суми и представители на „Ел Би Булгарикум" ЕАД.