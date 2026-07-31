Цената на петрола скочила с 20% за месец

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Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, но остават напът да отчетат ръст от около 20 на сто за месеца на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,87 долара, или 2,1 на сто, до 87,12 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 2,14 долара, или 2,56 на сто, до 81,45 долара за барел.

Въпреки днешния спад и двата основни петролни сорта са напът да отчетат поскъпване от приблизително една пета през юли.

Според старшия анализатор на суровини в Ей Ен Зи (ANZ) Даниел Хайнс натискът върху цените идва от признаците за увеличаване на доставките през Ормузкия проток, които частично компенсират геополитическото напрежение.

Ормузкият проток, през който при нормални условия преминава около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ, остава във фокуса на пазарите заради конфликта между САЩ и Иран.

Междувременно Саудитска Арабия работи по създаването на многонационална коалиция за засилване на сигурността в района на протока Баб ел Мандеб, Червено море и Аденския залив - ключови маршрути за световните енергийни доставки.

Според саудитското министерство на отбраната инициативата вече е получила подкрепата на 14 държави, сред които Египет, Пакистан, Судан, Турция и Джибути.

Миналата седмица подкрепяните от Иран бунтовници хуси в Йемен обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия и заплашиха корабоплаването в Червено море – алтернативен маршрут за износа на саудитски петрол.

Въпреки че танкерният трафик през Ормузкия проток и Червено море продължава, повишените рискове за сигурността водят до по-високи транспортни разходи и застрахователни премии, което поддържа значителна геополитическа рискова премия в цените на петрола.

„Макар цените да се понижиха спрямо последните си върхове, общата тенденция остава възходяща", коментира анализаторът на „Филип Нова" (Phillip Nova) Приянка Сачдева, предава БТА.