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Еврото поевтинява спрямо долара

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Банкноти в евро

Курсът на еврото е с минимална промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,153 долара за едно евро, което е леко понижение с 0,016 на сто. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1476 долара спрямо 1,1380 долара в сряда.

Спрямо лирата еврото поскъпна минимално с 0,01 на сто, а спрямо швейцарския франк единната валута добавя 0,11 на сто към стойността си.

Банкноти в евро

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