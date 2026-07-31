Еврото поевтинява спрямо долара

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Курсът на еврото е с минимална промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,153 долара за едно евро, което е леко понижение с 0,016 на сто. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1476 долара спрямо 1,1380 долара в сряда.

Спрямо лирата еврото поскъпна минимално с 0,01 на сто, а спрямо швейцарския франк единната валута добавя 0,11 на сто към стойността си.