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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23314512 www.24chasa.bg

Китайските модели с отворен код се интегрират дълбоко в реалната икономика

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 27 юли китайското предприятие за изкуствен интелект „Moonshot AI" официално обяви, че пусна изцяло с отворен код най-новия си флагмански модел – Kimi K3, съобщи КМГ. Този модел разполага с общо 2,8 трилиона параметъра, което го прави най-големият модел с отворен код в света по мащаб на параметрите.

Предложеният за отваряне модел Kimi K3 е най-мощният флагмански продукт на „Moonshot AI". Разработчици от цял свят могат безплатно да го изтеглят и да го внедряват локално. Според пролетния доклад за 2026 г. на най-голямата глобална платформа за AI модели с отворен код, изтеглянията на модели с отворен код, разработени в Китай, вече представляват 41% от световния обем. В класацията на най-използваните основни модели в света, първите шест позиции са заети изцяло от китайски екипи.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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