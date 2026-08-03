Французин купи откраднато Renault, регистрирано на името на Еманюел Макрон

Жител на френския град Клермон-Феран се озова в съда, след като си купи Renault Megane RS, който се оказа краден. Необичайното в случая, че возилото е регистрирано на името на френския президент Еманюел Макрон.

27-годишният мъж е купил колата от дилърство в района на Сен-Дени в Париж за 8500 евро, което е значително по-малко от прогнозната ѝ стойност от 13 000 до 14 000 евро.

Както съобщава La Montagne, няколко месеца след покупката полицията е установила, че колата е била обявена за кражба, че не е била застрахована и че в шофьорската книжка е посочено името на Еманюел Макрон като собственик, заедно с адреса на Елисейския дворец.

Обвиняемият заяви в съда, че е купил колата посред нощ и че не е забелязал никакви нередности. Той добави още, че реното се е повредило малко след покупката и че никога не го е регистрирал на свое име. Според него именно затова е вярвал, че в случай на спор ще може по-лесно да упражни правата си срещу продавача.

Защитата твърди по време на процеса, че автокъщата е регистрирала незаконно колата на името на френския президент едва след продажбата ѝ, за да избегне плащането на глоби за нарушения на движението.

Въпреки че прокуратурата посочи няколко подозрителни обстоятелства, съдът заключи, че няма достатъчно доказателства, че купувачът е знаел, че превозното средство е откраднато, поради което той беше оправдан по обвинението за укриване на откраднато имущество.

Съдът разпореди Renault Megane RS да бъде върнат на собственика му, но 27-годишният мъж все пак беше глобен с 500 евро за управление на автомобил без задължителна застраховка.