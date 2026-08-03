Климатичните промени носят милиардни загуби на автоиндустрията

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Екстремните топлинни вълни са финансова заплаха за автомобилния сектор. Докато температурите чупят рекорди, бизнесът се сблъсква с огромни допълнителни разходи.

Горещите вълни струват милиарди на глобалната икономика, а автомобилната индустрия е сред най-засегнатите сектори.

Ефектите от екстремното време надхвърлят непосредствения риск за здравето на служителите. Проблемът с недостатъчното охлаждане в производствените бази и халета се превръща в критичен фактор за бизнеса. Прегряването на индустриалното оборудване води до неочаквани повреди, принудителни спирания на конвейерите и по-бързо износване на техниката.

Докато големите автомобилни заводи инвестират в модерни климатични системи, по-малките предприятия остават напълно неподготвени за новата климатична реалност. Автокъщите и автосервизите понасят най-тежкия удар, пише Automobilwoche.

Много от тях нямат финансовия ресурс или инфраструктурата да се справят с жегите. Работата в сервизните халета без адекватно охлаждане става непосилна за механиците, което намалява оборота на обслужени автомобили.

Проблемът с високите температури ще се влоши прогресивно през следващите години. Компаниите, които не започнат да инвестират веднага в мерки за адаптация и зелени технологии за охлаждане, рискуват да загубят своята конкурентоспособност или да фалират под натиска на растящите климатични разходи, смятат германски анализатори.