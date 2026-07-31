Нов данък върху батериите вдига цената на електрическите коли с 600 евро до края на годината

Европейският пазар на електрически автомобили е изправен пред ново ценово покачване, след като Пекин реши да прекрати освобождаването от данъци за литиево-йонните батерии, проточило се 11 години.

Батерията формира близо 40% от стойността на един електромобил и въвеждането на 2% данък в Китай от септември 2026 г. ще оскъпи производството веднага, а удвояването на ставката до 4% през 2027 г. ще вдигне крайната цена на масовите електромобили в Европа с между 300 и 600 евро. Този разход ще бъде изцяло прехвърлен върху купувачите на Стария континент, тъй като китайските производители на батерии работят с минимални маржове на печалба и нямат капацитет да поемат налога за своя сметка.

Зависимостта на европейската автомобилна индустрия от Китай превръща това решение в директен удар по марки като BMW, Mercedes, Volkswagen и дори произвежданите в Европа модели на Tesla. Всички те разчитат на батерийни клетки от китайския гигант CATL, което означава, че европейските концерни няма как да избегнат новите такси.