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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23315213 www.24chasa.bg

Нов данък върху батериите вдига цената на електрическите коли с 600 евро до края на годината

Георги Луканов

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Новата натриева батерия на китайската компания CATL. Снимка: CATL

Европейският пазар на електрически автомобили е изправен пред ново ценово покачване, след като Пекин реши да прекрати освобождаването от данъци за литиево-йонните батерии, проточило се 11 години.

Батерията формира близо 40% от стойността на един електромобил и въвеждането на 2% данък в Китай от септември 2026 г. ще оскъпи производството веднага, а удвояването на ставката до 4% през 2027 г. ще вдигне крайната цена на масовите електромобили в Европа с между 300 и 600 евро. Този разход ще бъде изцяло прехвърлен върху купувачите на Стария континент, тъй като китайските производители на батерии работят с минимални маржове на печалба и нямат капацитет да поемат налога за своя сметка.

Зависимостта на европейската автомобилна индустрия от Китай превръща това решение в директен удар по марки като BMW, Mercedes, Volkswagen и дори произвежданите в Европа модели на Tesla. Всички те разчитат на батерийни клетки от китайския гигант CATL, което означава, че европейските концерни няма как да избегнат новите такси.

Новата натриева батерия на китайската компания CATL. Снимка: CATL
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