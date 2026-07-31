ЕК ни изплати близо 900 млн. евро по Плана за възстановяване

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Европейската комисия отпусна 896 млн. евро на България по четвъртото плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), след като страната изпълни значителна част от договорените реформи и инвестиции. Плащането е част от общо над 1,86 млрд. евро, които днес Комисията преведе на Белгия, България, Дания и Словения по програмата NextGenerationEU.

Средствата за България са свързани с четвъртото искане за плащане, подадено на 2 април 2026 г. на обща стойност 1,1 млрд. евро. То беше частично одобрено от Европейската комисия на 18 юни, а след положителното становище на Съвета на ЕС средствата вече са преведени.

Според ЕК България е постигнала напредък по редица ключови реформи и инвестиции. Сред тях са мерките за укрепване на върховенството на закона и подобряване на бизнес средата, включително създаването на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията и въвеждането на правила за регулиране на лобистката дейност.

Сред отчетените резултати е и разширяването на използването на възобновяеми енергийни източници чрез подпомагане на близо 1400 домакинства за изграждане на слънчеви системи за топла вода или фотоволтаични инсталации.

Комисията отчита още напредък в развитието на устойчива транспортна инфраструктура чрез нови договори за обществени железопътни услуги, както и законодателни промени, насърчаващи електрическата мобилност и създаването на зони с ниски емисии.

Въпреки извършеното плащане България все още няма да получи цялата сума по четвъртото си искане. Европейската комисия посочва, че страната трябва да изпълни още три ключови ангажимента – приемането на законодателството за обществения транспорт, реформите във ВиК сектора и изпълнението на целите, свързани с подкрепата за културния сектор.

След като тези условия бъдат изпълнени, Комисията ще разгледа изплащането на оставащите средства.

С днешното плащане България вече е усвоила 68% от общия ресурс, предвиден по Националния план за възстановяване и устойчивост, който възлиза на 6,17 млрд. евро.

Освен България, Европейската комисия извърши плащания и към още три държави членки.

Белгия получава 567 млн. евро по четвъртото си искане за плащане. Средствата са предназначени за устойчив транспорт, енергийна ефективност, цифровизация на публичния сектор и социални политики. Общият размер на изплатените средства на страната вече достига 69% от отпуснатите 5,26 млрд. евро.

Дания получава 359 млн. евро по петото и последно плащане по своя план за възстановяване. Така страната става първата в Европейския съюз, която усвоява 100% от безвъзмездните средства по Механизма за възстановяване и устойчивост – общо 1,63 млрд. евро.

Словения получава 41 млн. евро по шестото си искане за плащане. Средствата ще подкрепят модернизацията на здравеопазването, енергийната ефективност на обществени сгради и мерки за намаляване на дълготрайната безработица. След днешното плащане страната вече е усвоила 87% от отпуснатите 2,08 млрд. евро.

От Европейската комисия припомнят, че Механизмът за възстановяване и устойчивост е изцяло основан на принципа „плащане срещу резултати". Това означава, че държавите членки получават средства само след като изпълнят договорените с Брюксел реформи и инвестиции.

Всички проекти по националните планове трябва да бъдат завършени до 31 август 2026 г., исканията за плащане трябва да бъдат подадени най-късно до 30 септември 2026 г., а окончателните плащания по програмата трябва да бъдат извършени до 31 декември 2026 г.