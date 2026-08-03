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„Агрион" с безплатен наръчник за „белите петна" advertorial icon

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Как собствениците на земя да потърсят полагащите им се пари 

Агрион“, водещата българска компания за професионално управление на земеделски земи, публикува на сайта си безплатен практически наръчник, посветен на т.нар. „бели петна" в помощ на собствениците

Какво всъщност са белите петна?

Те са земеделски имоти, за които собственикът не е заявил начина им на ползване и няма регистриран договор за съответната стопанска година. Истинският проблем е липсата на информация. Mногохора не знаят, че за техните имоти, които те не обработват или не са отдадени под аренда, в специални сметки на областните дирекции „Земеделие" се натрупват средства.

Мащабът на пропуснатите ползи може да е значителен. При имот от 10 декара и средна рента от 30 евро на декар собственик може да натрупа около 1500 евро само за пет години - без изобщо да е наясно.

Отговори на често задавани въпроси

Наръчникът е създаден на база многобройните въпроси, които собствениците задават всекидневно. Той обяснява на достъпен език какво точно представляват „белите петна", как се формират дължимите суми, какви документи са необходими и в какви срокове трябва да се предприемат действия.

Особено внимание е отделено на давностните срокове - важен момент, за който голяма част от хората не знаят. Средствата се изплащат в рамките на 10 години от края на съответната стопанска година, а подаването на заявление прекъсва давността. С всяка изминала година рискът от загуба на стари вземания расте.

Развенчаване на разпространени заблуди

В наръчника се изясняват и няколко широко разпространени заблуди. Много собственици погрешно смятат, че земята им се обработва незаконно или че могат да съдят арендатора - истината е, че включването в масива е законово регламентирана процедура.

 Друга честа заблуда засяга наследниците, които смятат, че не могат да претендират за средствата, преди да уредят наследството нотариално. На практика е достатъчно удостоверение за наследници.

Практически насоки: стъпка по стъпка

Екипът на „Агрион“ предлага и конкретен алгоритъм за действие - как да се установи дали имотът е в „бяло петно", какви документи да се подготвят и къде да се подаде заявление за всички минали стопански години.

Материалът е част от широката инициатива на компанията за повишаване информираността на собствениците на земеделска земя. Тя включва и кратки видеа в социалните мрежи, насочени към хората, които търсят практическа информация по темата.

Изтеглете напълно безплатно наръчника от тук.

Още по темата може да видите тук.

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