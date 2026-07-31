Годишната инфлация у нас се забавя до 4,1 на сто през юли

Годишната инфлация в България се е забавила до 4,1 на сто през юли, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), сочат предварителните данни на Евростат.

Темпът на поскъпване се отслабва спрямо 5,2 на сто през юни и 6,3 на сто през май, когато беше отчетена най-високата инфлация в страната от септември 2023 г., сочи справка на БТА в статистическата база данни на европейската статистическа служба. Въпреки това страната остава на второ място по инфлация в във валутната зона след Латвия (5,6 на сто).

На месечна база в България е отчетена инфлация от 0,4 на сто през юли. Това е седмото по големина увеличение на потребителските цени в ЕС. По-силен ръст е отчетен в Нидерландия (1,5 на сто), Германия (0,9 на сто), Франция, Хърватия и Малта (по 0,6 на сто и за трите) и Естония (0,5 на сто).

По предварителни оценки годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 2,9 на сто през юли спрямо 2,8 на сто през юни.

След България и Латвия най-висока годишна инфлация през юли е отчетена в Кипър – 4 на сто, Испания – 3,8 на сто, и Хърватия – 3,6 на сто. Най-ниските стойности са регистрирани в Естония – 2 на сто, Малта – 2,1 на сто, и Франция – 2,4 на сто.

Най-голям принос за инфлацията в еврозоната през юли има енергийният сектор, където цените са се повишили с 10 на сто след ръст от 8,5 на сто през юни, пише БТА.

Цените на услугите са нараснали с 3,3 на сто след увеличение от 3,2 на сто месец по-рано. При храните, алкохола и тютюневите изделия годишният темп на поскъпване се е забавил до 1,2 на сто от 1,5 на сто през юни, а при неенергийните промишлени стоки е отчетено увеличение от 0,9 на сто след 0,8 на сто през предходния месец.