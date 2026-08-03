Лятото е сезонът на новите маршрути, спонтанните решения и дългоочакваните пътешествия. Независимо дали планирате почивка край морето, градски уикенд в Европа или по-дълго пътуване в чужбина, спокойствието започва още преди заминаването. За повече сигурност по време на лятната почивка ЛЕВ ИНС стартира специална кампания по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“, в рамките на която клиентите получават и бонус покритие за дома за периода на своето отсъствие, съгласно условията на промоционалното предложение.

Пътуването е много по-приятно, когато знаете, че при необходимост можете да разчитате на навременна помощ и съдействие. Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ на ЛЕВ ИНС е създадена така, че да осигури спокойствие при различни ситуации по време на престой зад граница с включено покритие на медицински разходи и репатриране вследствие на злополука или остро заболяване, както и спешно дентално лечение. В зависимост от избрания пакет защитата може да бъде разширена с покрития за спасителни разноски, болничен престой, гражданска отговорност към трети лица, правна помощ, кражба, изгубване или забавяне на багаж, както и разходи за възстановяване на лични документи. Клиентите могат да разчитат и на денонощна помощ на български и английски език, който осигурява съдействие 24 часа в денонощието, независимо къде се намират.

По-предвидливите пътешественици могат да се възползват и от застраховка „Отмяна на пътуване“, която осигурява финансова защита при неочаквани промени в плановете и покрива разходи при отменено, прекъснато или забавено пътуване.

Най-хубавите моменти от една ваканция обикновено не присъстват в предварителния план. Понякога това е още един ден в любим град, неочаквано открито местенце, живописен плаж или спонтанно приключение извън маршрута. Именно свободата да се наслаждаваме на тези моменти превръща пътуването в истинско преживяване, а добрата подготовка ни позволява да се чувстваме по-спокойни и уверени по време на него.

Освен за спокойствието по време на път, ЛЕВ ИНС се грижи и за сигурността у дома. Преди всяко заминаване проверяваме документите си, затваряме прозорците, изключваме електроуредите и заключваме вратата. Това са малките стъпки, които ни помагат да тръгнем на път с по-голяма увереност.

Към тази подготовка компанията добавя и още едно предимство. Всеки клиент, който сключи застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ в рамките на кампанията, получава бонус покритие за дома за срока на своето пътуване. Така с една полица той може да разчита както на защита и асистанс по време на престоя си в чужбина, така и на допълнително спокойствие за своето жилище до завръщането си.

Клиентите могат да заявят своята застраховка бързо и лесно онлайн само за няколко минути, както и да я сключат във всеки офис на ЛЕВ ИНС в страната.

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ е подходящо решение както за семейни пътувания, така и за бизнес пътувания в чужбина. Благодарение на възможността за избор на различни покрития всеки клиент може да съобрази защитата с целта, продължителността и спецификата на своето пътуване и да се фокусира върху най-важното – предстоящите преживявания и приятните спомени от тях.