Министър Шишков: Подготвяме проекта за изграждането на пътя София - Монтана

При липса на финансови средства може да се предостави възможност за публично-частно партньорство, каза регионалният министър

Проектът за изграждане на скоростен път София - Монтана с тунелно преминаване под прохода „Петрохан" е в подготвителна фаза. Предстои провеждането на процедури по ОВОС и оценка за съвместимост със защитените зони в мрежата „Натура 2000", което е задължително условие за последващо развитие на проекта, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на днешния парламентарен контрол.

Той припомни, че в края на 2025 г. експертен технико-икономически съвет към Агенция „Пътна инфраструктура" одобрява за последващо процедиране две вариантни трасета, след което агенцията инициира екологична процедура пред Министерството на околната среда и водите.

"Към настоящия момент се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще изготви докладите по ОВОС и ОС. Очаква се договорът с избрания изпълнител да бъде подписан през август. След това ще бъдат изготвени необходимите задания, ще бъдат проведени консултации със заинтересованите страни и обществеността, ще изработят докладите по ОВОС и ОС и ще бъдат провеждани обществени обсъждания. Процедурата ще приключи с решение на ОВОС, което при нормално протичане на всички етапи се очаква да бъде в средата на 2027 г.", обясни той. Министър Шишков отбеляза, че сроковете, които са си поставили, са различни от досегашните и ще бъдат много ускорени.

Паралелно с провеждането на екологичните процедури ще започне изработването на разширен идеен проект, подробен устройствен план, парцеларен план и необходимите инженерно-геоложки проучвания.

Регионалният министър съобщи, че е поискал да започне разработването на идейния проект и геоложките проучвания, макар процедурата по ОВОС да не е завършила. Всички работим интензивно, за да може максимално бързо да постигнем крайния резултат, коментира той и изрази надежда да няма излишни обжалвания в хода на процедурата, заяви той.

И допълни, че е коментирано при липса на финансови средства да се предостави възможност за публично-частно партньорство.