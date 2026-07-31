Цената на тока за бизнеса се понижава с 15 %

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При средна цена от 106,65 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 1 август, събота.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 124,75 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 14,51 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 62,79 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 150,50 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 100 491,33 мегаватчаса електроенергия, пише БТА.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 103,34 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 115,99 лв. (без ДДС) за мегаватчас.