ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Осем от всеки десет продадени в света хуманои...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23316594 www.24chasa.bg

Цената на тока за бизнеса се понижава с 15 %

1060
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: СНИМКА: PIXABAY

При средна цена от 106,65 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 1 август, събота.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 124,75 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 14,51 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 62,79 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 150,50 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 100 491,33 мегаватчаса електроенергия, пише БТА. 

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 103,34 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 115,99 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Калин Христов от „Игри на волята“: Хората са изморени от всички тези технологии (Видео)