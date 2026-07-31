Ниските води на Дунав може да наложат унгарската АЕЦ „Пакш“ да спре за седмици

Унгарската АЕЦ „Пакш" може да не произвежда електроенергия в продължение на седмици, тъй като се очаква нивото на река Дунав, която снабдява централата с охлаждаща вода, да остане твърде ниско, за да може да се гарантира безопасната работа на централата. Това заяви днес премиерът на Унгария Петер Мадяр на брифинг в рафинерията на енергийната компания МОЛ (MOL) в Сазхаломбата, в близост до Будапеща, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Четирите произведени в Русия реактора на АЕЦ „Пакш" работят с под 50 процента от общата си мощност от 2 гигавата и се очаква да бъдат напълно спрени в понеделник, тъй като според прогнозите нивото на водата в Дунав ще продължи да спада.

Реакторите могат да бъдат пуснати отново, след като нивото на Дунав се възстанови достатъчно, за да бъде гарантирана безопасната експлоатация на енергоблоковете, „но това не се очаква да се случи през следващите седмици", обясни Мадяр.

АЕЦ „Пакш" произвежда почти половината от електроенергията в Унгария.

Премиерът каза вчера, че Унгария може да задоволи енергийните си нужди чрез внос и призова големите потребители на електроенергия да намалят потреблението си през вечерните часове. Очаква се обаче горещата вълна да повиши търсенето на електроенергия в страната с 20 процента през вечерните пикови часове, което може да доведе до критична ситуация.

За да се облекчи натоварването на електроенергийната мрежа, Мадяр днес повтори призива си към големите промишлени компании, включително автомобилните производители и производителите на батерии в Унгария, да намалят потреблението на електроенергия и вода, за да допринесат за гарантиране на енергийната сигурност.

„Обръщам се към големите компании с посланието, че все още очакваме да получим техните планове за доброволно спиране на производството", заяви Мадяр.

Главният изпълнителен директор на МОЛ Жолт Хернади съобщи, че компанията спира някои от своите съоръжения в страната, за да допринесе за икономията на енергия. Мадяр посочи, че МОЛ, един от най-големите потребители на електроенергия в Унгария, намалява потреблението си с 40 процента.

„Самсунг Ес Ди Ай" (Samsung SDI) съобщи в писмено изявление, че заводът ѝ за батерии в Гьод, северно от Будапеща, намалява потреблението на вода с 50 процента и потреблението на електроенергия с 10 процента през критичните вечерни часове.