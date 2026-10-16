Как мозъкът ви манипулира с отклонение в полза на статуквото

Това когнитивно изкривяване плюс още едно - стремеж към субективно потвърждение, спъват развитието ви

Имате спешна професионална задача и ви минава през ума да опитате да я свършите по нов начин. Едно вътрешно гласче моментално се обажда "Недей, може да не се получи и да загубиш повече време". Подкарвате я, както си знаете, но ви гложди съмнение дали пък не сте станали от онези консервативни служители, които се боят да пробват нещо различно.

Имате повод да се самооцените дали не затъвате в рутина и спирате да се развивате професионално, предадени от собствения си мозък. Защото той всъщност е голяма консерва - обича познатите неща. Заради това ви тласка да ги оставите такива, каквито са, нищо да не променяте. Нарича се отклонение в полза на статуквото.

Това е когнитивно изкривяване и трябва да имате предвид, че заради него в много случаи мозъкът е склонен да ви излъже. Като го отчитате, ще бъдете по-успешни - в избора си на решения, поведение, отношения с другите, обясняват психолозите.

Мозъкът кара вътрешното гласче упорито да ви нашепва да не предприемате нови действия, поне докато не са ви известни всички факти и обстоятелства. Така ви предпазва от риск.

Дотук добре, но следва лошото - едновременно с предпазването може да ви потапя в рутината, да потиска смелостта ви, да спъва развитието ви.

"Изходът е съзнателно и волево да заглушавате вътрешното гласче и отклонението в полза на статуквото, да карате мозъка си да работи, докато се постарае да си изясни максимално много за новото и да анализира възможните последствия от него. Тогава може да решите дали да правите нещо различно от това, с което сте свикнали, дали да поемате риск, колко голям е и заслужава ли си", препоръчват поведенческите психолози.

Звучи много разумно, но на практика не е лесно, защото човешкият мозък си пада малко мързелив. Той пък смята за разумно да ви диктува да правите най-простото, за да не изразходвате много енергия. А познатото винаги е по-просто от новото.

Можете да видите отражението на т.нар. ефект на познатото при обикновени битови избори. Той е причината, заради която мозъкът ви кара да си купувате например една и съща марка прах за пране години наред. Пропускате ползи, като не се стараете съзнателно да се измъкнете от този консерватизъм - нов по-добре перящ прах, който междувременно се е появил на пазара.

По същия начин може да пропускате успех, ако се подвеждате от ефекта на познатото и в работата си, без да оцените потенциала на евентуална промяна.

Втората причина да не е лесно да карате мозъка си да работи в посока ново е друго изкривяване - тенденция за доказване на собствената гледна точка.

Хванали сте ума си да ви отклонява в полза на статуквото и сега му нареждане да анализира дали ще имате повече успех, ако постъпите по друг начин. Той уж анализира, но все излиза, че си е прав в първоначалното мнение, което ви е издиктувал.

Мозъкът ви е склонен да търси факти, които затвърждават гледната ви точка. Това е стремеж към субективно потвърждение - да се обръща внимание само на информация, която потвърждава собственото мнение, и да се игнорират онези данни и факти, които му противоречат, обясняват психолозите.

Не е трудно да забележите, че ви случва. Вие смятате, че екипът не трябва да рискува с инвестиция точно сега, а колега настоява да я направите. Решавате да проверите кой е прав. Но започвате избирателно да обръщате внимание само на информацията, която не противоречи на вашата гледна точка - примерно на прогнози за световна икономическа криза. Има и други, според които пазарът ще започне да се съживява, но тях ги пренебрегвате.

Стремежът към субективно потвърждение наред с отклонението в полза на статуквото са изключително опасни, защото често ви карат да взимате грешни решения в професионалния и личния живот, а после да съжалявате, че не сте проявили смелост. Мислете за тези когнитивни изкривявания, преди да обявите някое свое решение за рационално и инатливо да си държите на него, съветват поведенческите психолози.

Измъкване с два въпроса

Иновации е вълшебна дума, понеже е трудно да се измисли нещо ново и по-добре работещо, но и защото са силни психологическите механизми, които се съпротивляват на новото.

В службата те действат даже по-мощно отколкото в личния живот. С много изследвания е доказано, че често се получава колективно отхвърляне на промяната само защото тя изисква да се положат повече усилия, отколкото всичко да си е върви в познатия коловоз.

Мощна причина е и страхът, че новото може да доведе до загуба. Когнитивните психолози откриват интересен феномен - хората изпитват по-силно болка при мисълта за потенциална загуба отколкото удоволствие от същата по размер печалба.

Привързаността към статуквото се проявява дори в това, че мозъкът е влюбчив в предмети. Не сменяте стария си смартфон, защото сте си свикнали с него, макар да ви е напълно ясно, че нов модел ще ви върши повече работа.

Мозъкът ви диктува да цените високо нещата, които притежавате. Този феномен е описан след експерименти - хората масово се стремят да продават своите неща, към които са привързани, много по-скъпо, отколкото самите те биха платили за същите вещи.

Когато мозъкът ви подтиква да решавате в полза на статуквото, когнитивните психолози съветват да го накарате да не се плаши от новото, като обърнете посоката - задайте му да разсъждава не какво може да загубите от промяната, а какво губите, като нищо не променяте.

Втората стъпка е да впрегнете въображението си и да си представите си, че новото състояние вече е факт. Бихте ли се върнали към старото?

Не във всеки случай анализът ще сочи в полза на новото. Но ще сте го направили по-обективно и по-осъзнато, без автоматично да сте се отклонили в полза на статуквото.

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