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Нови хибридни влакове тръгват между Атина и Солун през 2027 г.

Бойка Атанасова, Атина

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Нови хибридни влакове тръгват между Атина и Солун през 2027 г. СНИМКА: Авторът

Всеки от влаковете разполага с 200 места и може да развива максимална скорост от 160 км/ч. Първият състав пристигна от Италия в Гърция на 6 юли, а вторият – на 30 юли. В момента се извършват изпитания и технически проверки по направленията Солун–Плати–Катерини–Лариса и Солун–Атина.

Тестовете включват проверка на комуникационните системи, сигнализацията, Европейската система за контрол на влаковете ETCS и съвместимостта с гръцката железопътна инфраструктура. След приключването им техническото досие ще бъде представено пред гръцкия железопътен регулатор.

Новите влакове са произведени от Hitachi Rail и са част от програмата за обновяване на подвижния състав на Hellenic Train. Благодарение на хибридната технология те консумират до 50% по-малко гориво в сравнение с конвенционалните дизелови влакове. Отделят и по-малко вредни емисии и шум.

Влаковете разполагат с места за хора в инвалидни колички, места за велосипеди, зона за хранене, автомат за напитки и храни, видеонаблюдение и система за информиране на пътниците чрез екрани и звукови съобщения.

Влаковете са оборудвани с дизелови двигатели Stage V, мощни батерии и система за регенеративно спиране. В районите на гарите те могат да се движат изцяло на електрическа енергия от батериите.

Целта е сертифицирането да приключи до края на 2026 г., след което новите влакове да започнат редовни пътувания по линията Атина–Солун.

Нови хибридни влакове тръгват между Атина и Солун през 2027 г. СНИМКА: Авторът

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