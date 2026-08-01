Сменят шефовете на "Булгартрансгаз"

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Рокади в ръководството на газовия оператор "Булгартрансгаз". Владимир Малинов, който бе начело на дружеството повече от осем години, е отстранен и неговото място ще заеме Кирил Равначки. Това съобщи "Медиапул", позовавайки се на свои източници.

Равначки е член на управителния съвет на дружеството и беше начело, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката.

Проверка на "24 часа" показа, че в КЕВР е внесено искане от Надзорния съвет на компанията да бъде подменен управителния съвет.

От управителния съвет е отстранена и Дарина Колева. Новите членове са Росен Петков и Лъчезар Георгиев.

Решението за смените е взето от надзорния съвет на "Булгартрансгаз". Той беше сменен преди две седмици от Българския енергиен холдинг. Отстраняването на Малинов и Колева е гласувано миналия понеделник, но е било върнато от КЕВР за допълване на документите. Те ще бъдат внесени за вписване, когато КЕВР се произнесе.

Владимир Малинов е начело на държавния газов оператор от 2018 година, когато внезапно почина тогавашният директор Георги Гегов. Именно Малинов реализира проекта за продължението на газопровода "Турски поток" на българска територия до Сърбия. Той движеше и проекта за Вертикалния газов коридор за транзит на втечнен американски газ от Гърция през страната ни до Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.