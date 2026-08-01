Учени откриха следи от неизвестни "призрачни" предци в гените ни

Учени откриха в ДНК-то на съвременните хора следи от две изчезнали човешки групи, за които досега няма нито фосили, нито генетичен материал. Наричат ги „призрачни" човешки родословия. Изследователи от Калифорнийския университет в Бъркли са намерили части в генома ни, които идват от тези загадъчни роднини. Досега бе известно, че има кръстосване с неандерталците и денисовците. Сега става ясно, че е имало поне още две човешки форми, които също са ни оставили наследство.

Първият „призрак" се е смесил с предците ни в Африка преди повече от 50 000 години - още преди голямата вълна на Хомо сапиенс към Европа и Азия. Днес около 1% от ДНК-то на всеки човек на планетата идва от него. Тази линия се е отделила от нашата преди около 800 000 години - приблизително по същото време, когато са се появили и неандерталците, предава "Евронюз".

Още по-стара е втората находка – т.нар. „супер-архаичен" предшественик. Той се е отделил преди цели 1,8 милиона години. Преди повече от 200 000 години се е кръстосал с денисовците в Евразия, а оттам фрагменти от древната му ДНК са стигнали и до нас.

„Това е особено вълнуващо, защото виждаме генетичен принос от човешка линия, живяла преди повече от милион години, без да имаме нито една декодирана ДНК от нея", казва един от авторите на изследването.

Учените подчертават, че човешката еволюция изобщо не прилича на чисто родословно дърво. По-скоро е сложна мрежа от постоянни миграции и смесвания. Неандерталците са ни оставили 1-2% ДНК (при хората извън Африка), денисовците - още малко при азиатците и жителите на Океания. А сега се оказва, че в нас има и следи от още по-древни, напълно непознати роднини.

Възможно е единият да е бил свързан с групи от средния плейстоцен в Африка, а другият – с Хомо еректус. Засега обаче те остават само генетични сенки в нашата ДНК.