Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: Пенсионното спестяване не е хазарт

От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване излязоха с позиция относно инициативи срещу втория стълб на пенсионната система. В нея се казва, че не приемат опитите а подвеждане на близо 4,5 милиона лица, осигуряващи се в Универсалните пенсионни фондове.

Оттам заявяват, че осигуряването във втория стълб не е необратимо и всеки работещ може да се прехвърли към НОИ.

Ето и цялата им позиция:

Във връзка с медийни запитвания относно инициативи срещу втория стълб на пенсионната система, от БАДДПО заявяваме, че категорично не приемаме опитите за подвеждане на близо 4,5 милиона лица, осигуряващи се в Универсалните пенсионни фондове.

Демократичното право на избор съществува и в момента. Осигуряването във втория стълб не е необратимо, тъй като всеки работещ може да се прехвърли в НОИ. За 11 години този избор са направили едва 120 000 от общо над 4,5 милиона осигурени лица. Благодарим на гражданите за доверието и ще продължим да се борим за него. Спестяванията им във втория стълб са собствени активи по персоналните им партиди и опитите да бъдат отнети са равносилни на национализация. Средствата в партидите растат благодарение на постигнатата от пенсионните дружества доходност, която с въвеждането на мултифондовете от 1 януари 2027 г. ще се увеличи. Само за първото полугодие на т.г. доходността е 584 милиона евро и пенсионните дружества са я разпределили по партидите на осигурените лица. Общо за последните три години и половина доходността е 3,4 милиарда евро, добавена към спестяванията на осигурените във втория стълб.

Напомняме, че от 1 януари 2027 г. ще влезе в сила и завишена защита на спестяванията. В момента всички брутни вноски са гарантирани, а след Нова година ще бъде гарантиран и размерът на отпуснатата пенсия, с което ефективно се гарантира натрупаната през годините доходност.

Отнасяме се с уважение към политическите убеждения на всеки гражданин и към риториката на отделни партийни лидери, която съответства на принадлежността им в съответната част на политическия спектър. Но не можем да мълчим, когато се подвеждат гражданите и се прави опит да се посегне на спестяванията на всички – дори и на тези, които не изповядват техните идеи. Закриването на втория стълб няма да реши проблемите на първия, но ще ощети всички осигурени и техните наследници.