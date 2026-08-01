Икономиката на Хонконг отбелязва ръст от 4,3% през второто тримесечие

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Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на Хонконг нарасна с 4,3% на годишна база през второто тримесечие (Q2) на 2026 г. Растежът е подкрепен от оживена търговия и устойчиво вътрешно търсене.

Разходите за частно потребление са се увеличили с 2,9% в реално изражение спрямо предходната година. Общият износ и внос на стоки, измерени в националните сметки, скочиха съответно с 28,8% и 29,3%. Износът на услуги се е увеличил с 3,4%.

През втората половина на тази година се очаква оживеното глобално търсене на продукти, свързани с изкуствен интелект, да стимулира износа на стоки.