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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23320073 www.24chasa.bg

Икономиката на Хонконг отбелязва ръст от 4,3% през второто тримесечие

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на Хонконг нарасна с 4,3% на годишна база през второто тримесечие (Q2) на 2026 г. Растежът е подкрепен от оживена търговия и устойчиво вътрешно търсене.

Разходите за частно потребление са се увеличили с 2,9% в реално изражение спрямо предходната година. Общият износ и внос на стоки, измерени в националните сметки, скочиха съответно с 28,8% и 29,3%. Износът на услуги се е увеличил с 3,4%.

През втората половина на тази година се очаква оживеното глобално търсене на продукти, свързани с изкуствен интелект, да стимулира износа на стоки.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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