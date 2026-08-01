Роботите вече участват в работата на китайските аптеки, облекчавайки тежестта за фармацевтите

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В китайското здравеопазване навлизат изцяло автоматизирани роботи за приготвяне на интравенозни медикаменти, разработени от компанията Meilan PIVAS Robots. Новата технология заменя традиционните центрове за смесване от стотици квадратни метри с компактно оборудване от едва 8 кв. м.

Системата намалява нуждите от персонал с над 80% и работи от 3 до 5 пъти по-бързо в сравнение с ръчните методи, като елиминира рисковете от трудови травми и грешки.

Интересът към иновацията вече се разпространява из целия свят. Лечебни заведения от САЩ, Сингапур, Япония и Италия вече проучват оборудването, а болница „Сирирадж" - най-голямата държавна болница в Тайланд, очаква подписване на официално споразумение през септември.