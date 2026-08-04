Войната в Близкия изток вдигна рекордно продажбите на електромобили

Покачващите се цени на горивата поради войната в Близкия изток са увеличили продажбите на електрически автомобили през второто тримесечие с 35% спрямо първите три месеца на тази година и достига рекордно високо ниво в повече от 50 страни, съобщава Международната агенция по енергетика (МАЕ) в доклад.

Около една пета от световните доставки на петрол обикновено преминават през Ормузкия проток. Покачващите се цени на енергията и опасенията относно недостига на доставки изведоха на преден план енергийната сигурност. Тъй като автомобилният транспорт консумира около половината от световния петрол, електрическите коли са един от начините за намаляване на зависимостта от вноса на горива.

Очаква се търсенето на електромоболи да продължи да расте тази година, подпомогнато от бонусите в Латинска Америка, Югоизточна Азия и Европа.

Според МАЕ продажбите на електромоболи ще се увеличат с десет процента, а делът им от общите продажби на нови автомобили ще достигне 29 процента. Като цяло автомобилният пазар вероятно ще намалее тази година в световен мащаб.