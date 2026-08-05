Американци и корейци обединяват усилия за производство на твърдотелни батерии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Компанията за батерийни технологии Factorial Energy подписа договор за ново партньорство с южнокорейския производител на батерии SK On, за да проучи как твърдотелни батерии могат да се произвеждат в голям мащаб. Според съобщението на Factorial, компаниите са подписали необвързващ меморандум за разбирателство (MoU), фокусиран върху оценката дали съществуващата производствена мрежа на SK On може да поддържа бъдещото производство на технологията за твърдотелни батерии на Factorial.

Сътрудничеството обединява един от водещите разработчици на твърдотелни батерии в индустрията с един от най-големите производители на батерии за електрически коли в света. Вместо да строят изцяло нови фабрики, компаниите планират да проучат дали настоящите производствени мощности за литиево-йонни батерии могат да бъдат адаптирани за батерийни клетки от следващо поколение.

Мащабирането на производството отдавна се смята за едно от най-големите препятствия пред твърдотелните батерии. Въпреки че технологията обещава по-дълъг пробег, по-бързо зареждане и подобрена безопасност, ефикасното и икономично производство на тези батерии остава голямо предизвикателство.

Твърдотелните батерии са се превърнали в една от най-внимателно наблюдаваните технологии в автомобилната индустрия, защото предлагат няколко потенциални предимства пред конвенционалните литиево-йонни батерии.

Замяната на течните електролити с твърди материали може да увеличи енергийната плътност, което потенциално ще позволи на електрическите превозни средства да пътуват по-далеч, използвайки по-малки и по-леки батерии. Технологията обещава и по-бързо зареждане и подобрена термична стабилност, въпреки че постигането на надеждно, мащабно производство се оказа трудно.

Много автомобилни производители разглеждат твърдотелните батерии като ключова стъпка към това електрическите превозни средства да станат по-практични и конкурентоспособни спрямо превозните средства, задвижвани с бензин.

Factorial не е непозната в сътрудничеството с големи автомобилни производители. Компанията вече работи с Mercedes-Benz, Stellantis, Hyundai, Kia и Karma Automotive по разработването на твърдотелни батерии.

Mercedes-Benz вече е тествал технологията на Factorial в модифициран прототип на EQS, докато Stellantis е интегрирал батерийните клетки FEST на компанията в демонстрационен автомобил Dodge Charger Daytona.