Спират от производство бензиновия двигател, който най-добре се справя с 5-10 км на ден в града

Идеалният двигател за кратки пътувания е атмосферен, без турбокомпресор или директно впръскване. Но и той е на път да изчезне. Dacia пенсионира най-икономичния си двигател SCe, докато съвременните дизелови и бензинови агрегати се затрудняват при движение предимно в града. По този начин електрическият мотор става най-добрият избор при движение в градски задръствания на кратки разстояния.

Двигателят достига оптималната си работна температура едва след няколко минути, а при ежедневно градско шофиране много шофьори го изключват, преди това да се случи. Резултатът е, че влагата от горенето не се изпарява от двигателя или ауспуха, а отлаганията и замърсяванията се натрупват, ускорявайки износването.

При студен двигател с директно впръскване, част от горивото се отлага по стените на цилиндрите и в крайна сметка се разрежда в маслото, вместо да се изпарява, което разгражда смазката и налага по-честа смяна на маслото.

При дизелите филтърът за твърди частици трябва да работи с високо натоварване и температура на отработените газове, за да се регенерира правилно, нещо, което градското шофиране рядко предлага. В крайна сметка се запушва и разрежда дизела в двигателното масло.

Малкият атмосферен бензинов двигател с индиректно впръскване, без турбокомпресор или двумасов маховик, който е по-евтин за поддръжка и по-малко чувствителен към кратки пътувания.

Техническата причина, поради която този двигател избягва много от проблемите в списъка, е простичка: тъй като няма директно впръскване, не се нуждае от филтър за твърди частици (GPF), който европейските разпоредби изискват едва след като Euro 6d наложи строги ограничения за емисиите на твърди частици от бензиновите двигатели.

Проблемът е, че този тип двигател почти не се произвежда вече. Dacia Sandero, последният модел на неусложнения атмосферен двигател в Европа, също пенсионира своя SCe двигател. Дори базовата версия Essential вече използва TCe 100 Тurbo.