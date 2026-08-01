Въпреки шефски обещания под 60% от влаковете в Германия спазват разписанията

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По-малко от шест от всеки десет влака на дълги разстояния в Германия са се движили по разписание през първото полугодие на годината. Това съобщи изпълнителният директор на германския железопътен оператор „Дойче Бан“ (Deutsche Bahn) Евелин Пала, цитирана от ДПА.

По думите ѝ едва 58,7 на сто от влаковете за дълги разстояния са пристигнали навреме. „Това не е добър резултат. Няма смисъл да се опитваме да го прикриваме“, заяви Пала в интервю за уикенд изданието на германския вестник „Велт“.

Тя отбеляза обаче, че в около три четвърти от случаите закъсненията са били по-малки от 15 минути.

„Макар все още да не сме доволни от общите резултати, не бива да представяме „Дойче Бан“ в по-лоша светлина, отколкото е в действителност“, добави тя, цитирана от БТА.

Германският железопътен оператор от години е подложен на критики заради зачестилите закъснения. В момента компанията изпълнява мащабна програма за модернизация на железопътната инфраструктура, която включва основен ремонт на ключови железопътни линии с цел подобряване на надеждността на услугите.

Според методологията на „Дойче Бан“ влак се счита за закъснял, ако пристигне с най-малко шест минути закъснение. Отменените влакове не се включват в статистиката за точността.

Евелин Пала, която пое ръководството на компанията през октомври 2025 г., си беше поставила цел през тази година делът на влаковете, пристигащи навреме, да надхвърли 60 на сто.

В интервюто тя отправя критики към предишното ръководство на компанията, като определя организационната ѝ структура като „организирана безотговорност“. От встъпването си в длъжност Пала е започнала преструктуриране на „Дойче Бан“, включващо оптимизиране на централната администрация и съкращаване на ръководни позиции.