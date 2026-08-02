ОПЕК+ одобри увеличението на добива на петрол

Държавите от групата ОПЕК+ решиха за шести пореден път да увеличат тавана за добив на петрол, като през септември разрешеното производство ще бъде повишено с 188 000 барела дневно, съобщиха участниците в групата след проведена онлайн среща.

Новите квоти не означават автоматично увеличение на доставките на световния пазар, отбелязват анализатори. Според тях някои от големите производители, сред които Саудитска Арабия, през последните месеци не са достигали разрешените им максимални нива на добив.

Основната причина е частичната блокада на Ормузкия проток - ключов морски маршрут, през който преминава значителна част от износа на саудитски петрол.

ОПЕК, чиято централа се намира във Виена, координира добивните квоти на своите членове с цел влияние върху световния петролен пазар.

От края на февруари, когато започнаха военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, цената на петрола сорт Брент се е повишила с около 26 на сто и в момента се търгува около 88 долара за барел. Според информацията Иран е реагирал на атаките, като е ограничил корабоплаването през Ормузкия проток.

Анализаторът на „Ристад Енерджи" (Rystad Energy) Хорхе Леон заяви, че след приключването на постепенното възстановяване на производството групата вероятно ще направи пауза.

„Паузата все още е възможен вариант", каза Леон. По думите му ОПЕК+ е приключила с отмяната на доброволните ограничения на добива, а следващото предизвикателство ще бъде управлението на евентуален излишък на предлагане при нормализиране на експортните потоци.

„След като приключи кампанията за възстановяване, ОПЕК+ няма особени стимули да се впуска в по-нататъшни промени в предлагането. Нашият базов сценарий е пауза през четвъртото тримесечие, докато групата се подготвя за преговорите за квотите за 2027 г.", допълни той.

След договореното увеличение през септември ОПЕК+ запазва в сила и другия пакет ограничения на добива, които обхващат повечето държави членки. Те възлизат на около 2 милиона барела дневно и действат от 2022 г., като е предвидено да останат в сила до края на настоящата година.

Междувременно групата извършва преглед на производствения капацитет на страните членки, който ще послужи за определяне на базовите нива на добив през 2027 г. Именно върху тях ще бъдат изградени бъдещите национални квоти.

Очаква се преговорите да бъдат трудни, тъй като някои държави, сред които Ирак, настояват за по-високи индивидуални квоти, които според тях отразяват увеличения им производствен капацитет.

ОПЕК+ обединява 21 държави - членовете на Организацията на страните износителки на петрол, както и Русия и други съюзници. През последните години решенията за месечните промени в добива се вземат от ограничен кръг държави, сред които Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, както и Обединените арабски емирства до излизането им от този формат.

Следващото заседание, на което ОПЕК+ ще обсъди политиката си по отношение на добива, е насрочено за 6 септември, предава БТА.