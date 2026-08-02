Американска банка закри сметките на „Тръмп Организейшън" заради пране на пари

Американската банка „Кепитъл Уан Файненшъл" заяви, че е закрила банковите сметки на „Тръмп Организейшън" (Trump Organization) след продължила месеци проверка, извършена от нейния екип за борба с прането на пари.

Това се посочва в съдебен документ, внесен в петък в рамките на дело, заведено от семейния бизнес на президента на САЩ Доналд Тръмп. Банката настоява искът да бъде отхвърлен и оспорва твърденията, че сметките са били закрити по политически причини.

Според „Кепитъл Уан" решението е било взето след „месеци на анализ и внимателен преглед" в съответствие с вътрешните политики на банката и действащите регулаторни изисквания за противодействие на изпирането на пари.

В съдебния документ се подчертава, че банката никога не е обвинявала „Тръмп Организейшън" в участие в незаконно пране на пари. Според нея обаче представените по делото документи показват, че закриването на сметките е било мотивирано именно от съображения, свързани с правилата за борба с изпирането на пари.

През март 2021 г. „Кепитъл Уан" е уведомила, че ще закрие над 300 банкови сметки, свързани с „Тръмп Организейшън".

През март 2025 г. „Тръмп Организейшън" и Ерик Тръмп заведоха дело във федерален съд във Флорида, твърдейки, че банката е прекратила отношенията с компанията заради политическите си възгледи и стремежа да се съобрази с обществените настроения след щурма срещу Капитолия на 6 януари 2021 г.

Федералният съд в Маями два пъти отхвърли исковите молби, като и в двата случая даде възможност на ищците да внесат коригирани версии. Според „Кепитъл Уан" последната редакция на иска, подадена през юли, „страда от същите фундаментални недостатъци" като предишните.

Банката определя твърденията за политически мотивирано прекратяване на отношенията като „неоснователни" и заявява, че те се основават на извадени от контекста цитати от съдебните документи.

В становището се посочва още, че моделите на транзакции, установени при проверката, попадат сред видовете дейности, които федералните банкови насоки определят като рискови от гледна точка на мерките срещу изпирането на пари.

Казусът се развива на фона на засиления политически спор в САЩ относно практиките на банките за прекратяване на отношения с клиенти поради предполагаеми политически или репутационни съображения.

През август 2025 г. президентът Доналд Тръмп подписа указ, забраняващ дискриминационно прекратяване на банково обслужване. По-рано тази година той заведе дело и срещу „Джей Пи Морган Чейс" (JPMorgan Chase) по сходни обвинения.

Още през 2019 г., по време на първия си президентски мандат, Тръмп даде „Кепитъл Уан" и „Дойче банк" (Deutsche Bank) под съд с цел да попречи на двете банки да предоставят негови финансови документи на Конгреса в рамките на разследване, водено от демократите. По това време медийни публикации твърдяха, че експерти по борба с изпирането на пари в „Дойче банк" са сигнализирали за съмнителни транзакции, но ръководството не е предприело действия. Германската банка тогава отхвърли тези твърдения, пише БТА.