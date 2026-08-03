3 евро такса за пратки не спира китайските платформи, засега

Плаща се и за доставки от други трети страни

От юли има такса и за малките пратки от страни извън ЕС, но тя засега не спира нашествието на китайските платформи за търговия.

Ново проучване на Европейската централна банка показва, че Temu, Shein и AliExpress остават изключително популярни в еврозоната. Гърция е начело, като близо 80% от потребителите са ги ползвали.

Основните причини за този ръст са ниските цени и голямото разнообразие на стоки. Потребителите в еврозоната купуват от китайски платформи дрехи, стоки за бита и електроника, за които цената е решаваща. По-голямата част от поръчките са с малка стойност - почти две трети са до 25 евро, а 90% - до 50 евро. Проучването показва, че основно тези платформи се използват от домакинствата с ниски и средни доходи. Въпреки това и доста хора с по-високи доходи правят поръчки.

От 1 юли ЕС въведе такса от 3 евро за пратки от трети страни, чиято стойност е до 150 евро. Засега е решено тя да бъде в сила до юли 2028 г. От Агенция “Митници” прогнозират, че най-силно засегнати ще бъдат големите китайски платформи за електронна търговия, защото близо

90% от всички такива доставки

идват от тях

По изчисления на приходната агенция общата бройка на малките пратки от трети страни, основно от Китай, за миналата година е надхвърлила 5,8 милиарда.

Пряк резултат от твърдата такса се очаква да се отрази в приходите на всяка отделна държава в ЕС в зависимост от броя колети, които пристигат. Важна цел на мярката е постигането на равнопоставена конкуренция между доставките от трети страни и европейските производители и търговци.

Новият режим предвижда таксата да не се плаща директно от потребителите, а да се калкулира и събира от платформата. Това може да се прави отделно от цената, подобно на ДДС.

От октомври ще се въведе и

допълнителна такса

за обработка на малките пратки.

В мотивите за допълнителното облагане с 3 евро се посочва, че значителна част от проверените стоки не отговарят на европейските стандарти за безопасност. През 2025 г. ЕК дори обяви предварително становище, че Temu не е оценила адекватно риска от разпространение на незаконни продукти.

Въвеждането на фиксирани такси е и инструмент за борба с измами. Различни доклади на ЕС посочват случаи на подценяване на стойността на стоките, неправилно деклариране и продажба на продукти, които не отговарят на европейските изисквания.

Критиците на мярката посочват, че най-потърпевши ще бъдат европейските потребители, защото ще плащат по-високи цени. Ще се свият обаче и печалбите на китайските и други производители и търговци. Европейските също ще претърпят известни загуби, защото и те търгуват с такива стоки. Различните оценки допускат, че ако крайните цени се увеличат с 10–20%, продажбите може да спаднат с 5 до 20%, в зависимост от категорията стоки. При десетки милиарди евро годишни продажби, това би означавало няколко милиарда по-ниски приходи от европейския пазар. Това обаче все още са икономически прогнози, а не вече отчетени загуби.

Независимо че мярката засяга основно вноса от Китай, ще има ефект върху всички продавачи извън ЕС. Същите такси ще се плащат при доставки от Великобритания до клиенти в ЕС. САЩ също са трета страна и новият режим засяга американски търговци, включително продавачи в Etsy, eBay и собствени онлайн магазини. Може би за българските потребители след евтиния китайски внос ще се усети

поскъпване и на

този от Турция

– фирми, които продават дрехи, обувки и други стоки директно на европейски потребители. Южна Корея, Япония, Сингапур и други държави извън ЕС, когато изпращат нискостойностни пратки, също ще ценообразуват по новите правила.

Най-сериозен ефект върху европейския пазар обаче би имало, ако засегнатите държави възприемат тези мерки като протекционистки и решат да наложат ограничения или мита върху европейски стоки.

Оценява се също и рискът от заобикаляне на правилата, доколкото част от търговците може да използват посредници, да променят маршрутите на доставките или да декларират неверни данни, което затруднява контрола. Новият режим ще доведе до допълнително натоварване на митническите служби, което ще доведе до забавени обороти в търговията с такива пратки.

Има начин и да спестите

Въведената такса може да оскъпи евтините покупки с до 60%, посочват търговци. Но има и начин да спестите. При поръчка на няколко различни продукта таксата расте, но ако вземете повече бройки от един и същ артикул, ще платите само веднъж.

Например, ако поръчате продукт за 5 евро, новото мито ще оскъпи покупката с 60%. При цена от 10 евро увеличението е 30%, при 20 евро - 15%, а при покупка за 100 евро допълнителната тежест е едва 3%.

Още по-голямо значение има как е съставена самата поръчка. Много потребители смятат, че ще плащат по 3 евро за всяка пратка. На практика таксата се начислява за всяка отделна стокова позиция в митническата декларация. Това означава, че ако поръчате пет еднакви тениски, десет калъфа за телефон или няколко детски играчки, те обикновено ще бъдат оформени като една стокова позиция и ще платите само едно мито от 3 евро.

Ситуацията е различна, ако в количката има различни видове стоки. Ако поръчката съдържа тениска, обувки, чанта и слушалки, всяка от тях може да бъде оформена като отделна стокова позиция. Така вместо 3 евро митото може да достигне 12 евро. При покупка на стоки за общо 30 евро това означава, че крайната цена ще нарасне с още 40%. Ако стойността на покупката е 50 евро, четирите мита ще добавят близо една четвърт към сметката.

Затова, ако така или иначе възнамерявате да купите няколко еднакви артикула - например чорапи, кабели за телефон, ученически пособия или кухненски принадлежности, по-изгодно е те да бъдат в една поръчка, вместо да комбинирате много различни продукти. И обратното - ако искате да купите дрехи, обувки, козметика, аксесоари и електроника, е добре предварително да прецените дали новите мита няма да направят покупката почти толкова скъпа, колкото от европейски онлайн магазин.

Има и още една особеност. Ако една поръчка бъде разделена на няколко отделни пратки, всяка от тях преминава самостоятелно митническо оформяне. Затова подобно разделяне невинаги намалява разходите, а в някои случаи дори ги увеличава.

При поръчка на няколко бройки от един артикул се плаща само веднъж такса от 3 евро.