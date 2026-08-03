Ново увеличение на дизела влезе в сила от тази нощ

От тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро на дизела, обяви председателят на националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов в сутрешния блок на Нова тв.

„Цената от 1,73 евро за дизела днес вече най-вероятно ще бъде променена, защото от тази нощ има нови цени - с още 15 евро на хиляда литра. Предполагам, че бензиностанциите ще ги отразят днес или утре", каза той.

Според него е трудно да се прогнозира докога ще продължи поскъпването, тъй като развитието на международната обстановка остава непредвидимо. „Всяка бензиностанция сама преценява кога да повиши цените според наличностите и собствената си ценова политика. Да, има нови цени от тази нощ, но кога ще бъдат отразени на колонките зависи от конкретния търговец", обясни той.

Николов уточни, че повишението, за което говори, е при цените на едро, по които търговците зареждат горивата си. „Аз говоря за цените на едро, по които се закупува горивото. След това всяка бензиностанция определя сама кога и с колко да промени крайните цени за клиентите", посочи председателят на сдружението.

Той обясни и защо цените често се различават дори между обекти на една и съща верига: „Различните бензиностанции имат различни обороти и различни възможности за печалба. Именно това определя кога и с колко ще променят цените си", каза Николов.

За него повечето търговци няма да реагират незабавно на последното увеличение. „Предполагам, че днес повечето обекти ще запазят сегашните си цени и ще изчакат развитието на ситуацията. Вероятно реакцията ще дойде утре или вдругиден, ако тенденцията се запази", допълни той.

От бранша посочват още, че освен международната обстановка влияние върху пазара оказва и активният туристически сезон, който традиционно води до по-високо потребление на горива.