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Вашингтон и Токио потвърдиха: За първи път от 28 г. намеса на валутния пазар в подкрепа на йената

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Японската йена продължи да поевтинява спрямо щатския долар. Снимка: Снимки: Архив

Вашингтон и Токио потвърдиха днес, че за първи път от 28 години са се намесили на валутния пазар, за да подкрепят йената, която поевтиня до най-ниското си ниво спрямо долара за последните четири десетилетия. Двете държави заявиха, че са готови да повторят операцията, ако се наложи, предадоха световните агенции и БТА.

Японската валута напоследък спадна до почти 164 йени за долар – най-ниското ниво от 1986 г. насам – под тежестта на разликите в лихвените проценти между Япония и САЩ, но и поради опасенията относно бюджетната политика на японския премиер Санае Такаичи.

Макар мащабът на операцията, проведена в петък, да не бе оповестен, според Токио това е първата съвместна интервенция, състояща се в изкупуване на йени с цел подкрепа на валутата, от 1998 г. насам.

Същевременно САЩ и Япония бяха продали йени, за да спрат поскъпването на японската валута през 2011 г. след опустошителното земетресение, което бе съпътствано от цунами и авария в АЕЦ "Фукушима".

На борда на президентския самолет "Еър Форс Уан" американският президент Доналд Тръмп потвърди интервенцията. По думите му, САЩ ще извлекат "финансова полза" от това решение, но "това беше преди всичко (...) жест на приятелство", обясни той пред пресата.

"Ние сме много, много стабилни във финансово отношение. А те, знаете, имат отслабваща йена и се нуждаеха от малко помощ. А ние винаги сме до Япония", каза той.

Японската йена продължи да поевтинява спрямо щатския долар.

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