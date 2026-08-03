Еврото силно поевтинява спрямо йената след съвместната интервенция на САЩ и Япония

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Курсът на еврото спрямо йената силно се понижи в сутрешнната междубанкова търговия във Франкфурт днес, след като Вашингтон и Токио потвърдиха, че са предприели съвместна интервенция в подкрепа на японската валута.

Еврото поевтиня с 1,67 на сто до 180,45 йени за едно евро, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Вашингтон и Токио потвърдиха, че за първи път от 28 години са се намесили на валутния пазар, за да подкрепят йената, която поевтиня до най-ниското си ниво спрямо долара за последните четири десетилетия. Двете държави заявиха, че са готови да повторят операцията, ако се наложи.

Японската валута напоследък спадна до почти 164 йени за долар – най-ниското ниво от 1986 г. насам – под тежестта на разликите в лихвените проценти между Япония и САЩ, но и поради опасенията относно бюджетната политика на японския премиер Санае Такаичи.

Спрямо долара единната валута прибави 0,02 на сто до 1,1535 д., след като в петък Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1485 д. за едно евро.

Спрямо британската лира еврото поскъпна с 0,03 на сто до 0,8560 бр. лири, а спрямо швейцарския франк загуби 0,02 на сто до 0,9322 шв. франка.