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Петролът поевтинява след решението на Тръмп да отложи ударите срещу Иран

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Цената на петрола пада Снимка: 24 часа

Цените на петрола се понижиха днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планираната атака срещу Иран и надеждите за мирно споразумение в Близкия изток, предаде ДПА.

Барел суров петрол сорт Брент с доставка през октомври се търгуваше на малко над 83 долара по време на сутрешните търгове в Азия, което представлява спад от почти 7 процента.

Американският лек суров петрол WTI понижи цената си с 6,17 на сто до 79,47 долара за барел в електронната търговия.

Тръмп съобщи, че е отложил „най-голямата атака от Втората световна война насам“, за да даде шанс за нови преговори с Иран.

Въпреки резкия спад в цените на петрола на фондовите пазари в Азия спадът продължи, като според анализаторите слабостта се дължи главно на нарастващите опасения, че бумът в областта на изкуствения интелект може да започва да губи инерция, пише БТА.

 

Цената на петрола пада

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