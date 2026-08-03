Активността в промишления сектор на Русия нарасна с най-бързия темп от 18 месеца

Икономическата активност на компаниите от промишления сектор на Русия се е разширила с най-бързите темпове от 18 месеца през юли, подкрепена от по-силното вътрешно търсене, което стимулира производството и новите поръчки. Това показват данните от проучване на „Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global), публикувани днес и цитирани от Ройтерс и БТА.

Индексът на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI) за промишлените компании в Русия, изготвян от „Ес енд Пи Глоубъл", се повиши до 50,7 пункта през юли спрямо 50,3 пункта през юни, като границата от 50 пункта разделя растежа от свиването на активността.

Производството се увеличи за трети пореден месец, като темпът на растеж е най-високият от януари 2025 г. Новите поръчки също се увеличават за втори пореден месец, отчитайки най-силното си нарастване от май 2025 г.

Външното търсене обаче остава слабо. Новите експортни поръчки намаляват рязко за пореден месец, като спадът е най-големият от октомври 2022 г. Производителите посочват, че по-слабото търсене на основните външни пазари оказва натиск върху продажбите в чужбина.

Заетостта в сектора продължава да намалява, тъй като компаниите не назначават нови служители на мястото на напусналите по собствено желание, въпреки че темпът на съкращенията се забавя до най-ниското си равнище от четири месеца. Неизпълнените поръчки намаляват за 18-и пореден месец, като предприятията отчитат достатъчен производствен капацитет.

Ценовият натиск се засилва. Инфлацията при производствените разходи се ускорява до най-високото си равнище от януари 2026 г. заради недостига на горива, транспортните затруднения и по-високите цени на доставчиците. В същото време темпът на повишение на продажните цени достига шестмесечен максимум.

Проучването отчита и нарастващо напрежение във веригите за доставки, като сроковете за доставки от доставчиците се удължават с най-бързия темп от февруари 2025 г. Бизнес доверието спада до най-ниското си равнище от май 2020 г. на фона на несигурността сред клиентите и засилената конкуренция.