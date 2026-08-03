Сроковете за разплащане между компаниите в България продължават да се удължават. Най-сериозни затруднения отново се наблюдават в секторите земеделие и агробизнес, строителство, транспорт и горива, където забавянията са се увеличили средно с около 20 дни спрямо предходната година.

Това показва анализ на текущите случаи за събиране на вземания от началото на 2026 г. на експертите на глобално представената застрахователна компания в областта на търговските кредити „Алианц Трейд" (Allianz Trade), цитиран от БТА.

Земеделието и агробизнесът остават сред секторите с най-дълги срокове за разплащане – около 150 дни и повече. Сред причините за това са, че браншът е силно сезонно зависим и е свързан с банковото финансиране, се посочва в анализа.

В строителството и свързаните с него подсектори плащанията се извършват обичайно след 100 - 120 дни. При компании, които изпълняват публични проекти, забавянията обаче могат да надхвърлят 180 дни, особено когато има затруднения при усвояването или изплащането на публични средства. При тези случаи по-често се стига и до пълно неплащане или до необходимост кредиторите да предприемат съдебни действия за удовлетворяване на претенциите си.

В транспортния сектор и търговията с горива сроковете за разплащане през тази година най-често се движат между 90 и 120 дни. При международните превози се регистрират и по-продължителни забавяния, които в отделни случаи достигат 150 дни. Търговията с хранителни стоки също остава сред рисковите дейности, като събирането на вземанията се удължава до 100–120 дни. При експортните случаи плащанията понякога се бавят с месеци, особено когато длъжниците са от региони, засегнати от активни международни конфликти.

Сред длъжниците в България попадат все по-често и по-големи компании, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си, показва изследването. В същото време нараства броят на малките дружества, най-вече в транспортния сектор и услугите, които посочват преустановена фирмена дейност като причина за неплащане. Все по-често погасяването на задължения се поставя в зависимост от бъдещо събитие - актуване на обект, изпълнение от трета страна, освобождаване на запор или особен залог, предоговаряне или получаване на кредит. В подобни случаи плащането може да се отложи дори с 12 до 18 месеца.

От „Алианц Трейд" обръщат внимание и върху факта, че в България се наблюдава през тази година и преструктуриране на компании, включително чрез цифровизация и приспособяване към новата среда, свързана с еврото, международните усложнения при доставките и промените във финансирането. Оттам добавят, че подобни процеси изискват допълнителен ресурс и могат да намалят временно свободните средства за разплащане с контрагенти. Поради силната обвързаност на местния бизнес с европейската икономика забавянията по международните вериги бързо се пренасят и върху българските компании.

Тенденцията в България се развива на фона на продължаващо удължаване на сроковете за разплащанията и растящо напрежение върху ликвидността на компаниите и в световен мащаб, обясняват от застрахователната компания.

Според друг доклад на „Алианц Трейд" цикълът на преобразуване на паричните средства в световен мащаб - времето, необходимо на бизнеса да превърне вложените в дейността средства в парични постъпления, не спира да расте. Така през 2025 г. той достига до рекордните 67 дни, което е с почти три дни над средното за последното десетилетие и с приблизително четири дни повече спрямо периода преди 2020 година.