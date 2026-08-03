Франция и Саудитска Арабия обсъждат парк Dragon Ball за над 1 млрд. евро край Париж

Френският президент Еманюел Макрон търси саудитски инвестиции за превръщането на някогашния най-голям увеселителен парк във Франция в тематичен парк, посветен на мангата, пише " Политико".

Според половин дузина дипломатически, правителствени и индустриални източници, пожелали анонимност заради чувствителния характер на проекта, Елисейският дворец от няколко месеца води преговори с потенциални инвеститори от Саудитска Арабия за възраждането на Mirapolis. Паркът затвори врати през 1991 г. вследствие на финансови затруднения и оттогава остава изоставен.

В центъра на преговорите е Qiddiya Investment Company – дъщерно дружество на саудитския Държавен инвестиционен фонд (Public Investment Fund, PIF). Компанията е сред водещите участници в амбициозните проекти на Саудитска Арабия в сферата на развлеченията и туризма, а наскоро фондът откри и свой офис в Париж.

По информация на източниците обсъжданията се водят при висока степен на конфиденциалност, като целта е емблематичният, но от десетилетия неизползван парк да бъде възроден като нова туристическа атракция с японска манга тематика.Саудитски инвеститори обмислят придобиването на терена на бившия увеселителен парк Mirapolis, разположен на около 30 километра северозападно от Париж, с намерението да го превърнат в тематичен парк, посветен на популярната японска манга и аниме поредица Dragon Ball. Това твърди дипломатически източник с контакти в страните от Персийския залив.

Франция е един от най-големите пазари за манга извън Япония, като комиксите и графичните романи се радват на изключителна популярност. Именно това прави страната привлекателна дестинация за подобен проект.

Окончателният размер на инвестицията все още не е ясен, но според няколко източника, запознати с преговорите, сделката може да надхвърли 1 милиард евро.

Проектът е част от стратегията Vision 2030 на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, чиято цел е да намали зависимостта на кралството от петролните приходи чрез мащабни инвестиции в туризма, развлеченията и спорта.

Водеща роля има Qiddiya Investment Company, дъщерно дружество на саудитския Държавен инвестиционен фонд (PIF). Компанията изгражда мегапроекта Qiddiya – огромен развлекателен град на около 50 километра от Рияд. Комплексът ще включва писта за Формула 1, голям тенис център за международни турнири, увеселителен парк на американската верига Six Flags, както и тематичен парк, посветен на Dragon Ball.

Според трима души, запознати с преговорите, настоящият план предвижда на мястото на бившия Mirapolis край Париж да бъде изграден по-малък по мащаб тематичен парк Dragon Ball, който да допълни саудитския проект и да се възползва от огромната популярност на японската манга сред европейската публика.От Елисейския дворец не са отговорили на въпросите относно подробностите по проекта, а от Qiddiya Investment Company също не са коментирали информацията.

Управляващият директор на компанията Абдула Алдаууд се е срещнал с президента Еманюел Макрон по време на последните две издания на инициативата Choose France – форум, организиран от френското правителство с цел привличане на чуждестранни инвестиции. В материалите за тазгодишното издание е споменато подписването на меморандум за разбирателство, който предвижда „проучване на възможностите за реализиране на мащабен туристически и развлекателен проект във Франция", без да се посочват конкретни подробности.

Няколко седмици преди форума тази година Алдаууд е провел среща и с Валери Пекрес – председател на регионалния съвет на Ил дьо Франс, където се намира изоставеният терен на Mirapolis. По информация на източник, присъствал на разговорите, той е разговарял и с представители на агенцията Business France и регионалната агенция за икономическо развитие Choose Paris Region.

Макар официално потвърждение за проекта все още да няма, поредицата от срещи подхранва очакванията, че плановете за изграждането на тематичен парк Dragon Ball край Париж напредват.Mirapolis отваря врати през 1987 г. по инициатива на тогавашния министър-председател на Франция Жак Ширак и с финансиране от саудитския милиардер Гайт Фараон. Замисълът е паркът да се превърне във френския отговор на доминиращите американски тематични паркове.

Проектът обаче бързо се сблъсква със сериозни финансови проблеми. Броят на посетителите остава значително под очакванията, а откриването на EuroDisney (днешния Disneyland Paris) няколко години по-късно нанася допълнителен удар върху бизнес модела на Mirapolis. В резултат паркът окончателно затваря врати през 1991 г.

И днес преговорите за евентуалното му възраждане като тематичен парк, посветен на Dragon Ball, остават обвити в тайна. От кметството на Курдиманш – общината, на чиято територия се намира изоставеният парк – не са отговорили на запитванията за коментар.

Социалистическият сенатор Рашид Темал, който представлява района, заявява, че не участва в обсъжданията и засега отказва коментар. Депутатът Орелиен Таше от крайнолявата партия Непокорна Франция (La France Insoumise), който също представлява избирателния район, посочва, че не е бил информиран за преговорите. По думите му, ако проектът бъде реализиран, той ще следи внимателно за неговите екологични и социални последици.