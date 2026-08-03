Зеленски ратифицира споразумение за свободна търговия с Турция

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Украинският президент Володимир Зеленски подписа закон за ратифициране на споразумение за свободна търговия с правителството на Турция, съобщи Укринформ, цитиран от БТА.

Законопроектът бе одобрен от парламента на Украйна на 14 юли, а самото споразумение бе сключено на 3 февруари 2022 г., припомня министерството на външните работи на Турция на сайта си.

Очаква се споразумението да засили двустранното сътрудничество и да подкрепи модернизацията на украинските промишлени отрасли. Ратификацията отваря достъп за украинските компании до един от най-големите пазари в региона.

Ключов елемент от споразумението е създаването на условия за разширяване на преработвателния сектор в Украйна. Официални представители заявяват, че споразумението ще укрепи пътя на Украйна към евентуално членство в Европейския съюз, като предостави на износителите опит с международните вериги за доставки и логистика, допълва Укринформ.

Договорът включва разпоредби от актуализираната Регионална конвенция за паневро-средиземноморските преференциални правила за произход. Това позволява на украинските производители да използват турски материали и компоненти, като същевременно запазват преференциалния статут на произход за износа към страните от ЕС.