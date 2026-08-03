Бъркани, на очи, варени, поширани, в омлет или като част от любимия десерт – яйцата са верен партньор в кухнята: от домашно приготвената закуска през вкусния обяд до бързата, но вкусна вечеря. А изборът започва далеч преди рецептата. Но какво прави едно яйце предпочитано, когато правите седмичния си пазар? Формата? Цветът на черупката? Размерът? Или начинът, по който е отгледана кокошката? За някои потребители изборът започва още от фермата - в произхода на продукта, храненето на кокошките и грижата за тях. Българската верига „Фантастико“ вече предлага яйца от мобилно-пасищно отглеждани кокошки от семейната ферма Fermite.bg.

Пътят им започва от семейна ферма край Видин, в която кокошките не живеят в затворени пространства, а следват естествения си ритъм на живот - със свежата трева, откритото пространство и свободното движение.

Историята на една семейна идея

„Ако преди няколко години някой ни беше казал, че ще гледаме 4000 кокошки във видинско, сигурно щяхме да му се изсмеем“, признават създателите на Fermite.bg Нено и Ася Байнови. Днес обаче именно там, сред зелените пасища край село Градец, се намира една от най-големите мобилно-пасищни ферми за кокошки в България. Място, където стотици кокошки носачки в 10 мобилни кокошарника прекарват дните си на открито.

Всичко започва преди около две години, когато семейството закупува лозови масиви край Видин и започва производството на вино. Постепенно интересът им към земеделието прераства в желание да създават качествена храна с ясен произход и без компромиси.

Идеята за мобилно-пасищно кокошки идва от брата на Нено Байнов, който от години отглежда кокошки по този модел. „Отдавна наблюдаваме как работи фермата му и си казахме: „Това е правилният начин. Защо обаче в България почти никой не го прави в по-голям мащаб?“, споделя Нено Байнов. Скоро след това се ражда и синът им Даниел, а проектът придобива още по-дълбок смисъл. „Вече не става въпрос само за бизнес. Става въпрос за това каква храна искаме да сложим на масата на собственото си дете“, добавя Нено Байнов.

Един ден на една щастлива кокошка

Всеки ден започва от рано. Кокошките излизат на открито, където могат свободно да се движат, да пасат трева, да търсят билки, семена и др. „Не стоят затворени в халета, а прекарват деня си на пасището. Това е естественото им поведение и според нас няма причина да им бъде отнемано“, разказва основателят на Fermite.bg.

Храненето им се допълва от висококачествен фураж без ГМО, който осигурява всички необходими хранителни вещества. Мобилните кокошарници се преместват на всеки две седмици, което дава възможност на кокошките винаги да имат достъп до свежи тревни площи, а по този начин земята се възстановява естествено. Яйцата се събират всеки ден, сортират се, проверяват се внимателно и се опаковат възможно най-бързо, за да стигнат максимално пресни до магазините.

Снимка Fermite.bg

„Понякога хората казват, че нашите кокошки живеят „като на курорт“. Истината е, че просто живеят като... кокошки. Те имат пространство, движат се свободно, ровят в земята, къпят се в прахта, пасат трева и правят всичко, което е естествено за тях“, споделят създателите на Fermite.bg

„Да, този начин на отглеждане е по-скъп, по-трудоемък и изисква много повече организация. Но ние не търсихме най-лесния модел. Търсихме този, в който бихме искали да живеят животните, ако изборът зависеше от тях“, добява Нено Байнов. Докато реализира семейната идея на практика се среща и с много предизвикателства.

„Жегата, снегът, калта, бурите, хищниците – всичко това е част от всекидневието. Понякога хората виждат красивите зелени поляни в социалните мрежи, но не виждат колко организация стои зад всичко това. Да местиш хиляди кокошки и мобилни кокошарници на всеки две седмици не е лесна задача“, разказват основателите на фермата.

Според Байнов качеството на яйцата е пряко свързано с начина, по който се отглеждат кокошките. „Много хора си мислят, че доброто яйце започва от самото яйце. Според нас то започва много по-рано. Започва с това как живее кокошката, какво яде, дали се движи, дали има достъп до свежа трева и дали живее спокойно“, допълва той.

Именно затова във фермата вярват, че когато животните получават качествена храна и условия на живот, това неизбежно се отразява и на крайния продукт.

Снимка Fermite.bg

От фермата на с. Градец до щандовете на „Фантастико“

Благодарение на партньорството с „Фантастико“ повече български потребители ще имат достъп до яйцата, произведени в мобилните кокошкарници в района на Видин.

„За нас беше важно да работим с партньор, който не търси просто поредния доставчик на яйца, а оценява качеството и историята зад продукта. Ние сме семейство, което е решило да инвестира в земеделие, защото вярва, че България може да произвежда храна на световно ниво“, споделят основателите на фермата.

„Във „Фантастико“ се стремим непрекъснато да обогатяваме асортимента и предлагаме на клиентите си качествени продукти от различни доставчици. Затова не спираме да си партнираме с български производители, които споделят нашите ценности. Яйцата от мобилно-пасищно отглеждани кокошки от Fermite.bg са именно такъв продукт – с ясен произход, високо качество и история“, казва Христо Йорданов, зам.- търговски директор в компанията.

„Вярваме, че бъдещето принадлежи на ферми, които работят прозрачно и с уважение към природата и животните. Ако с Fermite.bg успеем да върнем доверието на хората в българските производители и да ги накараме да се замислят откъде идва храната им, това ще бъде най-големият ни успех“, добавят създателите на Fermite.bg.

*Яйцата от Fermite.bg може да намерите в следните обекти: