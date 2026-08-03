С 8,2 на сто са се увеличили разрешителните за строеж на нови жилища през второто тримесечие

През второто тримесечие на 2026 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2216 жилищни сгради с 11 499 жилища в тях и с 1 351 492 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 15 административни сгради/офиси с 10 451 кв. м РЗП, както и на 1367 други сгради с 820 066 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 3,7 на сто, жилищата в тях - с 15,2 на сто, както и разгънатата им застроена площ - с 22,1 на сто. Нарастват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП, съответно с 15,4 и 54,6 на сто. С 12,2 на сто се увеличават издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и разгънатата им застроена площ - с 28,1 на сто.

В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8,2 на сто, жилищата в тях - с 14 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 3,6 на сто. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП спада с 56 на сто. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 13,1 на сто повече, а разгънатата им застроена площ - с 42,2 на сто.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 374, София (столица) - 268, София - 243, Варна - 202, и Бургас - 161. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2878, Пловдив - 1941, Бургас - 1660, Варна - 1316, и Перник - 489.

През второто тримесечие на 2026 г. е започнал строежът на 1774 жилищни сгради с 8913 жилища в тях и с 1 047 174 кв. м разгъната застроена площ, на 16 административни сгради/офиси с 9258 кв. м РЗП и на 585 други сгради с 412 147 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 7,6 на сто, но жилищата в тях намаляват с 12,6 на сто, както и разгънатата им застроена площ - с 10,3 на сто. При започнатите административни сгради и тяхната застроена площ е регистриран ръст, съответно с 45,5 и 4,2 на сто. Започнал е строежът на 1,5 на сто по-малко други видове сгради, но с 15,9 на сто по-голяма РЗП.

В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 8,2 на сто, жилищата в тях - с 10,5 на сто, както и разгънатата им застроена площ - с 8,7 на сто. Броят на започнатите административни сгради намалява с 30,4 на сто, а тяхната РЗП - с 53,2 на сто. Започнал е строежът на 9,2 на сто по-малко други видове сгради с 12,5 на сто по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 333 жилищни, 4 административни и 95 други сгради; София - 222 жилищни и 46 други сгради; София (столица) - 202 жилищни и 8 други сгради, съобщава БТА.