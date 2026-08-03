"ТоталЕнержи" придобива ВЕИ бизнес на "Шел"

Френският петролен и газов гигант „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) съобщи днес за придобиването на всички дейности на британската група „Шел“ (Shell) в областта на възобновяемата енергия на суша в Европа и продажбата на портфолио от активи в тази област на американския инвестиционен фонд Кей Кей Ар (KKR), предаде Франс прес.

Очаква се тези две сделки в Европа да бъдат завършени до края на 2026 г., при условие че получат регулаторно одобрение, обяви „ТоталЕнержи“ в комюнике.

Първата сделка включва споразумение, подписано с „Шел“, за придобиване на всички нейни дейности в областта на възобновяемата енергия на суша в Европа, включително „500 мегавата слънчеви и вятърни електроцентрали в експлоатация или в процес на изграждане“, по-специално в Италия и Нидерландия, както и 3,5 гигавата слънчеви и вятърни електроцентрали и проекти за съхранение на енергия в батерии в Италия, Великобритания и Испания, съобщи БТА.

Това портфолио от активи ще стане изцяло собственост на „ТоталЕнержи“ след сделката, съобщи френската група.

Тази операция има за цел да „допълни дейностите на „ТоталЕнержи“ за производство на електроенергия на тези четири ключови пазара и реализацията на стратегията й за интегрирана енергия в Европа“, добави компанията.

Втората сделка включва продажбата на Кей Кей Ар на 50 на сто от портфолио от активи в областта на възобновяемите енергии, които вече са до голяма степен разработени, с обща мощност от 1,2 гигавата в Европа, за сумата от 1,8 милиарда евро.

Тези активи в сферата на слънчевата и наземната вятърна енергия се намират в Германия, Испания, Франция и Полша. Електроенергията, произведена от тези активи, вече се продава на трети страни или ще бъде предлагана на пазара от „ТоталЕнержи“.

Енергийният гигант отказа да посочи пред АФП финансовата стойност на сделките.