Защо всички изключват ядрените си централи на пресъхналия Дунав, а АЕЦ "Козлодуй" работи

Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, обясниха от българската централа

Кризата принуди Румъния да увеличи вноса на ток, затвори два реактора в АЕЦ "Черна вода"

Унгария на прага на енергийна криза, АЕЦ "Пакш" може да спре работа всеки момент

Двата енергоблока на АЕЦ „Козлодуй" продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това съобщиха от министерството на енергетиката на фона на кризата в Румъния и Унгария, където заради критично ниското ниво на река Дунав се наложи ограничение в работата на АЕЦ "Черна вода" и АЕЦ "Пакш".

Румънската атомна електроцентрала беше принудена да изключи и двата си реактора заради историческо ниския дебит на реката. Това е безпрецедентен случай в историята на АЕЦ "Черна вода", която осигурява приблизително една пета от производството на електроенергия в Румъния. Двата реактора никога досега не са били изключвани едновременно от електропреносната мрежа. Намаленото електропроизводство принуди Румъния да увеличи вноса на ток. АЕЦ "Черна вода" СНИМКА: Ройтерс

Наложи се дори румънската армия да взриви скала в река Дунав, за да пренасочи вода за охлаждане към АЕЦ "Черна вода". Енергийният министър обаче все пак предупреди, че може да се наложи централата да спре работа в бъдеще. Румънските военни взривиха скала в Дунав, за да пренасочат вода към АЕЦ "Черна вода" СНИМКА: Ройтерс

Още по-сложна е ситуацията в Унгария, където за първи път от 44 години може да се наложи АЕЦ "Пакш" да спре работа. Централата осигурява около половината от електроенергията на страната. АЕЦ "Пакш" с четири реактора южно от Будапеща и ползва вода от Дунав за охлаждане, но ниските нива на реката са повлияли на способността на помпите ѝ да изтеглят достатъчно количество. Премиерът Петер Мадяр предупреди, че страната може да се изправи пред енергийна криза още тази седмица. Правителството поиска от обществеността и бизнеса да намалят потреблението на енергия по време на пиковите часове между 17 и 22 ч, като настоятелно призова хората да избягват използването на климатици и по-специално перални машини. Унгарците са призовани и да се въздържат от зареждане на електрически превозни средства. Унгарската АЕЦ "Пакш" край пресъхналата река Дунав СНИМКА: Ройтерс

От Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" съобщиха, че обстановката край българските градове на Дунав остава усложнена. Само за 24 часа нивото на реката край Видин е спаднало с 4 см, край Лом - с 5 см и с 1 см край Русе. Водните нива продължават да бъдат значително под ниското корабоплавателно и регулационно ниво. Актуални данни за нивата на река Дунав у нас ГРАФИКА: Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

И в същото време от министерството на енергетиката успокоиха, че през следващите три седмици не се налага намаляване на производствения темп на АЕЦ "Козлодуй", ако се запази средният темп на понижаване на нивото на Дунав.

От атомната електроцентрала обясниха, че в българския случай водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори.

Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката и проектирана на база данните от стогодишните проучвания на нивото на р. Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване.

В края на миналата седмица енергийната министърка Ива Петрова се е свързала със сръбската си колежка. Договорено е в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс „Джердап" нивото на р. Дунав след АЕЦ „Козлодуй" да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на централата.