Вицепремиерът Пулев: Китайски компании имат интерес към инвестиции в България

Китайски компании проявяват засилен интерес към инвестиции в България. Искаме отношенията между България и Китай да се развиват на основата на конкретни икономически резултати – повече инвестиции, модерна индустрия, нови технологии и устойчиво партньорство. Именно това е нашата обща цел. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който проведе среща с Н. Пр. г-жа Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република у нас.

Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество, за увеличаване на българския износ за Китай, реализирането на съвместни проекти, както и подготовката на предстоящата 19-а сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

По време на срещата бе отбелязано, че се наблюдава засилен интерес от китайски компании към България в последните месеци. Министър Пулев посочи, че усилията на правителството са насочени към превръщането на този интерес в конкретни инвестиционни проекти с висока добавена стойност, които да допринесат за създаването на качествени работни места, технологичен трансфер и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Вицепремиерът подчерта, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията провежда последователна политика за подобряване на инвестиционната среда и осигуряване на по-ефективно институционално обслужване на стратегическите инвеститори чрез единна координация на инвестиционните процеси.

Той изтъкна, че правителството на министър-председателя Румен Радев ще продължи последователната политика за задълбочаване на стратегическото партньорство с Китай. „Всички политики и приоритети на министър-председателя ще бъдат запазени. Можете да разчитате на нашата пълна подкрепа. Целта ни е да надградим постигнатото и да превърнем добрия политически диалог в повече инвестиции, индустриални проекти и технологично сътрудничество", заяви Пулев.

По време на срещата бе отчетен значителният потенциал за разширяване на сътрудничеството в областта на енергетиката, инфраструктурните проекти, декарбонизацията, транспорта и др. Обсъдени бяха и възможностите за реализиране на нови партньорства между български индустриални зони и водещи китайски компании.

Акцент в разговора беше и подготовката на следващото заседание на Българо-китайската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе в Китай през есента на тази година. „Предстоящото заседание е отлична възможност да дадем нов импулс на двустранните икономически отношения и да разгледаме конкретни проекти", подчерта Пулев.

От своя страна Н. Пр. г-жа Дай Цинли потвърди готовността на китайската страна да продължи да насърчава инвестиционното и икономическото сътрудничество с България. Тя подчерта, че Посолството на Китай ще продължи да оказва пълно съдействие за реализирането на съвместни проекти и за задълбочаването на партньорството между бизнеса и институциите на двете държави.