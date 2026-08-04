Познавате онзи миг, в който отваряте ледено студената бира и отпивате първата освежаваща глътка – с кадифена пяна, ситни капки, стичащи се по халбата, и леко горчив вкус. Няма как да забравите и аромата на грила и приятния съскащ звук, когато сочните стекове или пържоли докоснат жарта. Малките моменти, в които се крие магията на лятото. Това е вкусът на дългите вечери, на споделените моменти и добрата компания.

В супермаркети „Фантастико“ можете да откриете всичко необходимо, за да се насладите максимално на вкуса на фантастичното лято – от свежи меса, колбаси, бургери, маринати и сосове през въглища и инструменти за скара до богата селекция от бира на български и световни производители. Всяка лятна среща с приятели край барбекюто има своята история. Тя започва много преди първата искра в жарта и любимия аромат на свежо месо, примесен с дима от скарата. Началото е с избора на свежи и качествени продукти. В обектите на българската търговска верига можете да откриете повече от 300 вида бира и над 60 вида месо за барбекю.

Снимка: „Фантастико груп“

Сезонът на барбекюто

От Meat Corner-а на „Фантастико“ започва пътят до барбекюто на различни видове стекове, пържоли, кебапчета, кюфтета, наденици, карначета и какви ли не други вкусотии от свинско, телешко, агнешко, патешко и пилешко месо. Там ще намерите подбрани телешки и свински стекове в специални скин опаковки, мариновани и немариновани меса от свински врат без кост, контрафиле, гърди, ребра и стек от бут, както и изкушения от пилешко - пържоли, бутчета, филе и крилца. Почитателите на по-екзотичната или балканска кухня могат да открият Адана кебап, Кафта кебап, суджук от младо телешко, плескавица, балкански шиш и кебапчета с бял пипер. А за любителите на бързите, но вкусни решения са бургерите, приготвени от висококачествено патешко, телешко, премиум телешко Wagyu и агнешко месо, създадени за истинско барбекю изживяване.

Снимка: „Фантастико груп“

„Наблюдаваме сериозен ръст при телешките стекове, свинско месо - мариновано и немариновано, както и при пилешките меса, като при млените за първите две тримесечия на 2026 г. спрямо година по-рано се отчита ръст с около 10%“, казва Димитър Стоянов, продуктов мениджър във „Фантастико груп“. „Когато клиентите избират месо от витрина, свинското месо е най-предпочитаният избор при нас. Значим е ръстът в предпочитанията и на телешко месо – както от витрина, така и пакетирано. Домашно кюфте и кюфте с лук, наденички и говеждо месо са сред предпочитаните продукти от клиентите, когато купуват мляно месо“, допълва Рени Яврийска, директор „Клиентско преживяване и пазарни анализи“ в българската семейна верига.

Близо 90% от асортимента на витрините с месо е от български производители. Сред тях е „Караманолев“ – семейна компания, която стартира в Сандански преди повече от 25 години с малка месарница, а днес развива собствено преработвателно предприятие. „Започнахме с една месарница, с времето стигнахме до пет магазина, а след това създадохме и малко собствено преработвателно предприятие. Днес разполагаме с месопреработвателно предприятие с площ над 3000 кв. м и работим с 35-има професионалисти, с които всекидневно се стараем да отговаряме на най-високите очаквания на клиентите ни“, казва Костадин Караманолев, основател на компанията.

Снимка: „Караманолев“

В предприятието работят с утвърдени български доставчици, които поддържат висок контрол на качеството и хуманно отношение към животните. „След преминаване през тяхната кланица и разфасовъчна, месото пристига при нас, където преминава първо през строг входящ контрол за свежест и качество. Едва след това следва същинската работа. Внимателна обработка по утвърдени рецепти и стандарти, опаковане и съхранение при подходящи условия, а накрая логистика и доставка до нашите магазини и партньори, стъпка по стъпка, докато стигне по удобен начин до трапезата на клиента“, разказва Костадин Караманолев.

Снимка: „Караманолев“

И това лято от „Караманолев“ ще изненадат клиентите на „Фантастико“ с интересни предложения за барбекюто - македонска баница (наденица) от свинско месо в тарелка, готова за печене, свинска плескавица, балкански шиш и телешко кюфте - без добавени глутен и алергени. „Барбекюто е най-вече повод да се съберат хора. Затова и доброто барбекю тръгва не от уреда, а от масата, от избора да сготвиш нещо вкусно за хората, които обичаш. Тайната е просто да използваш качествено месо и да имаш търпение. През лятото наблюдаваме интерес най-вече към серията ни за скара, към различните видове кюфтета, кебапчета, наденички и др.“. Във всяко барбекю винаги има и някоя тайна съставка, издава Костадин Караманолев: „Качеството е в изчистения състав. Да можеш да прочетеш етикета и да разбереш всяка дума. Нашето правило е просто: ако месото има нужда от добавки, за да е вкусно, значи месото не е било достатъчно добро от самото начало“. И дава ценни съвети за почитателите на фантастичното барбекю: „Съставът казва истината за продукта, дори когато етикетът се опитва да звучи повече от добре. А външният вид издава свежестта много преди да я усетите на вкус, чрез цвета или текстурата. Наситен, но естествен цвят и плътна, еластична структура са най-сигурните признаци, че продуктът е пресен“. Вече четири години пазарът за барбекю с продуктите на „Караманолев“ може да бъде направен бързо и с удоволствие и от щандовете на „Фантастико“. „Те са първата верига, която ни се довери и повярва в нас. В тяхно лице виждаме коректен и стойностен партньор, който държи на високото качество, също толкова, колкото и ние. Благодарни сме им за възможността продуктите ни да достигат до повече хора в страната, за начина, по който умеят да представят стоката и по който се отнасят към детайлите. От нивото на комуникация, през подредбата на витрините, до отношението на самите служители“, казва Костадин Караманолев.

На щандовете на „Фантастико“ можете да откриете и продуктите с бранда Meat (R)evolution. Пътят им започва от най-големите кланици в България - Тандем-Попово, която има повече от 30-годишна история. Сред по-интересните предложения за барбекю в асортимента на семейната компания са пилешки кюфтета капрезе, патешки бургер, телешки бургер от Wagyu, Кафта кебап и различни видове стекове.

Снимка: „Тандем-Попово“

„Въпреки, че най-предпочитаните групи меса в България си остават млените меса тип бургер и наденица например, стековете бележат ръст абсолютно всяка година без пропуск за последните 10 години. Нямаме време вече да планираме дълго време вечерята, трябва ни нещо по-бързо, безкомпромисно в качеството си като продукт, който да приготвим до 15 до 30 минути“, разказва Ивайло Русчев, управител на предприятието, което развива заедно с баща си. И разкрива, че тайната на доброто барбекю се крие в постигането на оптималната температура за приготвяне за различните видове стекове. „Например - ако приготвяме рибай стек, най-добрият начин на приготвяне е запечатване от двете страни. В този случай е хубаво барбекюто да има две зони на огън - директен и индиректен. За да може на директния огън да го запечатаме на бързо за по 1 минута от страна, след което на индиректния да го „досготвим“ до желаната степен. Ако само се запечата на директен за по една минута, то ще е medium rare“.

Снимка: „Тандем-Попово“

Интересът към продуктите Meat (R)evolution бързо расте, а с предлагането им на щандовете на „Фантастико“ достигат до все повече потребители. „Подкрепата от „Фантастико“ винаги сме я усещали под много различни форми като постоянство, коректно отношение, директен разговор и бързи, логични и бизнес насочени решения“, казва още Ивайло Русчев.

Наздраве за лятото

Истинското барбекю изживяване не е същото без добре изстудена бира – перфектното допълнение към сочните стекове, ароматното месо и споделените моменти около скарата. Във „Фантастико“ можете да откриете над 300 вида бири от над 10 държави – от традиционно българско пиво до бира от чешки, германски, гръцки и др. производители. „Наблюдаваме интерес към стъклените бутилки и премиум сегмента – кенове и крафт бири. За първото полугодие на 2026 г. регистрираме ръст от над 2.7%. През летните месеци отчитаме увеличаване на търсенето на мултипакове (за консумация в компания в дома), охладени бутилки стъкло и кенове, които могат веднага да се консумират“, казва Калоян Спасов, продуктов мениджър във „Фантастико груп“. „Категорията се развива положително в продажбите, като ръстът на безалкохолна бира изпреварва този на алкохолните продукти. Този сегмент отбелязва ръст както в стойност, така и в продадено количество. По-значим ръст в продажбите имаме при кен, стъкло и мултипак“, допълва Рени Яврийска.

Снимка: „Фантастико груп“

Българската верига работи както с утвърдени международни брандове, така и с български производители. Сред тях е „Каменица“ - пионер на пивоварната индустрия в България. Основана през 1881 г. в Пловдив, компанията поставя началото на индустриалното производство на бира у нас, а днес е част от глобалната Molson Coors Beverage Company.

Снимка: „Каменица“

„Ако бирата е езикът на споделените моменти, то в портфолиото на „Каменица“ се срещат едни от най-разпознаваемите „диалекти“ на световното пивоварство. От балансираните и лесни за пиене лагери на Централна Европа, през прецизността и дисциплината на германското пивоварство, до разнообразието и богатството от стилове, с които е известна белгийската традиция“, казва Желяз Кольовски, директор „Маректинг“ в „Каменица“. Портфолиото ѝ включва както емблематични местни марки като „Каменица“, „Бургаско“ и „Астика“, така и международни брандове като Staropramen, Stella Artois, Beck’s, Corona, Guinness и Madrí Excepcional. „Все повече хора търсят не просто бира, а различно преживяване за различните моменти в живота си. Днешният потребител рядко се ограничава до един избор – може да предпочете освежаващ лагер за следобед с приятели в летните жеги, белгийски ейл в компанията на добра храна, пшенична бира за дълъг ден край морето или по-специален стил за повод, който иска да отпразнува и запомни“, разказва Желяз Кольовски. И допълва, че част от тайната при производството на добрата бира е както прецизното оборудване и строгите стандарти за качество, но и търпение, внимание към детайлите и уважение към суровините. „През годините хората променят навиците си, вкусовете си и начина, по който прекарват свободното си време. Бирата обаче остава част от едни и същи важни моменти – срещите с приятели, празниците, големите поводи и малките радости във всекидневието. Затова най-голямото предизвикателство не е просто да вариш добра бира, а да останеш значим за всяко следващо поколение“, казва още Желяз Кольовски.

Снимка: „Каменица“

Казва, че новият лукс е да бъдеш гъвкав, а бирата е една от малкото продуктови категории, които успяват да дадат тази свобода на избора, без да отнемат удоволствието от преживяването. „Замисляли ли сте се, че когато казваме „излязохме на по бира“, „събрахме се на по бира“ или „пихме по бира след работа“, главният герой в историята рядко е самата напитка? Говорим за приятелите, за разговора, за мача, за концерта, за барбекюто или за онази лятна вечер, която по някаква причина е останала в спомените ни. И може би именно в това е нейната суперсила. Барбекюто е чудесен пример как някои от най-хубавите моменти в живота започват с огъня, храната и масата, но остават в спомените ни заради хората. С бирата е същото. Лятото традиционно е най-силният сезон за категорията, но причината не е само в по-високите температури. Имаме повече поводи за споделени преживявания – дълги вечери навън, срещи с приятели, концерти, почивки и, разбира се, барбекюта“, споделят от екипа на „Каменица“.

Снимка: „Каменица“

Предложенията им са част от асортимента на „Фантастико“ още от самото създаване на веригата. „Хората очакват повече разнообразие, по-високо качество и по-добро цялостно изживяване. Именно тук се срещат философиите на двете компании. „Фантастико“ от години налага първокласни стандарти в българския ритейл, а нашето изключително разнообразно портфолио, особено в премиум и суперпремиум сегмента, естествено допълва този подход. В крайна сметка и двете компании отговарят на една и съща тенденция – потребителите вече не избират само продукт. Те избират цялостното преживяване около него – от средата, в която го откриват, до марката, която поставят в количката си“, допълва Желяз Кольовски.

На щандовете на „Фантастико“ можете да откриете и продуктите на пловдивската компания „ Инвест“, произвеждани в пивоварната Hills. В малката независима пивоварна се спазва технологията на „Немския закон за чистотата на бирата от 1516 г.“.

Снимка: Пивоварна Hills

„Когато взехме решението да създадем пивоварна Hills, повече от година търсихме правилната технология и системи. Решихме да се впуснем в това приключение с Kaspar Schulz – най-старият производител на пивоварни инсталации в света. Компанията е основана през 1677 г. в Бамберг, Германия, и се управлява от 10-о поколение на семейството. Това ни дава сигурност, че ще имаме постоянство в качеството на нашите продукти, и вече почти 10 години нашите рецепти не се променят“, разказва основателят на „Новарто Инвест“ Борислав Минков. Днес в българската семейна пивоварна се произвеждат 9 вида жива крафт бира. „Ние сме пивоварна, произвеждаща бира от истински малц без каквито и да е допълнителни ензимни добавки. Непастьоризирана и нефилтрирана жива бира, която зрее според рецептата повече от 30 дни. От класически пилзенер до традиционните за Бавария опушени и пшенични бири, задоволяващи всички претенции на масата“, издава част от рецептата Борислав Минков.

Снимка: Пивоварна Hills

Сред най-популярните брандове в портфолиото на Hills е МОМА. „Това е напълно български продукт, в който сме вложили малц от Чирпан, хмел от Велинград и, естествено, нашата родопска вода. За да покажем цялата сила на родната ни земя, сме добавили и лимец („Мома Жътварка“) или овес („Градската Мома“) – с дива и свободолюбива душа, с нежна снага и тяло – сочно, свежо, плодово и добре охмелено“, допълва той. Основателят на пивоварната казва, че успехът на Hills се дължи на постоянството и търпението, които влагат в производството. И добавя, че част от формулата е и партньорството с българската семейна верига. „Фантастико“ е наш партньор от няколко месеца и ни дава нужната сцена и достъп до нашите клиенти и фенове. Трудно е да се отличиш от множеството вносни бири, но времето ще ни утвърди и точно търпението на екипа на „Фантастико“ ни дава тази възможност да се докажем. Благодарим им за това“, допълва Борислав Минков.

Снимка: Пивоварна Hills

А когато всичко е на едно място, остава да запалите скарата, да заредите хладилника с бира и да съберете приятелите. Защото лятото не чака.

Събира ни вкусът на фантастичното лято!