Румъния въвежда мерки за пестене на ток, „Дачия“ и „Форд“ спират производство до 19 август

Румънското правителство в оставка постигна споразумение с представители на големите индустриални потребители за доброволно намаляване на потреблението на електроенергия между 19:00 и 23:00 часа. Мярката идва на фона на задълбочаващата се енергийна криза, предизвикана от тежката суша и изключително ниския дебит на река Дунав, съобщава БТА.

На пресконференция, излъчена на живо в интернет, временният премиер Илие Боложан, който изпълнява и функциите на министър на енергетиката, съобщи, че няколко големи компании ще променят работните си графици в часовете на най-високо потребление. В същото време държавата ще намали архитектурното осветление и, където е възможно, интензитета на общественото осветление.

По-рано през деня Боложан проведе онлайн среща с представители на около 80 компании с годишно потребление над 50 000 MWh, както и с представители на работодателски организации.

По думите му всяка компания ще предприеме мерки според спецификата на производството си, така че бизнес процесите да не бъдат нарушени и оборудването да не бъде повредено. Като пример той посочи автомобилните производители „Дачия" (Dacia) и „Форд" (Ford).

„Двете големи компании спират производството си от днес до 19 август, като ще използват периода за дейности по поддръжка. По този начин ще бъдат реализирани икономии на електроенергия от приблизително 200 MW", заяви Боложан.

Той обяви още, че в близките дни правителството ще приеме решение, което ще въведе механизъм за ограничаване на потреблението в случаи, когато не е възможно да бъдат напълно задоволени нуждите от електроенергия. Предвижда се това да става с предизвестие от 24 часа, като големите индустриални потребители ще получават уведомление с определени нива на потребление според използваните от тях технологии.

„Това е предпазна мярка, която ще позволи координирани действия при необходимост", уточни временният премиер.

Боложан призова общините и държавните институции в цялата страна също да предприемат мерки за пестене на електроенергия. На въпрос дали се предвиждат ограничения и за битовите потребители, той заяви, че масови прекъсвания на електрозахранването не се планират.

На този фон лидерът на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну съобщи, че партията ще внесе законопроект, който да гарантира, че Румъния няма да спира работата на нито една енергийна мощност, преди да бъде осигурен неин заместник.

„В настоящата кризисна ситуация, при която съществува риск от спиране и на Втори реактор на АЕЦ „Черна вода" с мощност от приблизително 700 MWh, едно от най-бързите решения е повторното пускане в експлоатация на два допълнителни блока в Турчени и Ровинари, всеки с мощност от 330 MWh. Общата им мощност се равнява на производството на единствения работещ в момента реактор в „Черна вода", заяви Гриндяну, цитиран от местните медии.

Още в петък Румъния обяви състояние на повишена готовност в енергийния сектор за целия месец август. Тогава Илие Боложан съобщи, че заради усложнената ситуация страната ще внася електроенергия от Украйна, а подобни разговори се водят и с България и Гърция за осигуряване на доставки през вечерните часове.