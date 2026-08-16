Хибридите са новата златна мина за измами с километражи в България

При по-стари Toyota Prius замръзват на 299 000 км

Години наред на пазара на употребявани автомобили в България особено колите с дизелов двигател предизвикваха подозрение при обявяването на пробега. Всеки купувач на “нов внос” задава първо един и същи въпрос: “Реални ли са километрите?”.

Пазарът се променя бързо и с него се променят и тактиките на недобросъвестните търговци. Актуални данни и анализи на платформи като carVertical сочат нов тренд - хибридите се превръщат в предпочитаната цел за манипулиране на пробега в цяла Европа, включително и у нас.

Логиката зад тази промяна е свързана с имиджа на тези автомобили. Хибридът е символът на модерната технология, съвестен собственик, който е загрижен за околната среда.

Това притъпява бдителността на купувача точно тогава, когато тя е най-необходима. Един от най-фрапантните примери е Toyota Prius. Според последни доклади за европейския пазар през 2024 г. близо 13% от проверените екземпляри от този модел са с подправен километраж. В България, където хибридите бележат истински бум с пазарен дял, нараснал до 6,3% в началото на 2026 г., рискът е още по-голям.

Проблемът у нас се задълбочава от факта, че модели като Toyota Prius и Auris Hybrid са предпочитани от много таксиметрови компании и платформи за споделено пътуване. Тези автомобили лесно достигат пробег от 400 000 до 500 000 километра само за няколко години интензивна експлоатация.

Когато такъв автомобил влезе в автокъща с коригирани показания от 150 000 км, той мигновено се превръща в атрактивна оферта за средностатистическия български купувач. Допълнителен риск крие и

техническата особеност на някои по-стари модели Prius, чиито дигитални табла спират да отчитат

след 299 999 км, което улеснява прикриването на реалната амортизация.

Плъгин хибридите също не са пощадени от автоджамбазите. Снимки: производителите

Купуването на хибрид на 450 000 км, маскиран като кола на 150 000 км, крие много по-сериозни финансови рискове от купуването на стандартен бензинов или дизелов автомобил. Освен обичайните ремонти по окачването и спирачната система тук купувачът е изправен пред още два големи проблема. Хибридните батерии имат определен жизнен цикъл (обикновено около 10-12 години, или около 300 000 км). Когато батерията е към края на живота си, разходът на гориво скача драстично, а подмяната ѝ с нова често струва около 4000 евро. Хибридът има и специфични компоненти, като инвертори, трансмисии (e-CVT) и електрически водни помпи, които са изключително скъпи за подмяна. При реален пробег от половин милион километра

рискът от внезапна и много скъпа повреда на тези елементи е огромен

Въпреки че се отчитат рекордни продажби на нови коли през последните години, пазарът на употребявани автомобили си остава доминиращ, а вносът на “стари” хибриди от Западна Европа се увеличава. Евродепутатът Андрей Новаков отдавна предупреждава, че близо 60% от внесените в България коли на старо са с манипулиран километраж.

За да се справи с тази измама за милиарди, Европейската комисия затяга мерките. Предвижда се въвеждането на единна система за обмен на данни от годишните технически прегледи, която да направи “превъртането” невъзможно, тъй като

всеки запис за пробега ще бъде публично достъпен в общоевропейски регистър

Докато тези мерки заработят напълно обаче, мераклиите за употребявана кола трябва да разчитат на щателна проверка на VIN номера и професионална диагностика на хибридната система, преди да се доверят на привидно “перфектния” автомобил с допълнителен електрически мотор.